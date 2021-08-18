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18.08.2021 13:07
Рубрика: Общество

Почему нацпарк "Крымский" не предлагает пешеходный туризм

Текст: Галия Шакирова (Ялта)
Российская газета - Крым № 186(8537)
В ближайшее время туристы не смогут пешком подняться к Беседке ветров и на высочайшую точку Крыма Роман-Кош. В нацпарке "Крымский" не планируют восстанавливать старые советские и разрабатывать новые пешеходные маршруты и отдают предпочтение автомобилистам и любителям пикников на природоохранной территории.
В комплексе "Дубрава-2" на территории нацпарка можно арендовать коттедж за 7000 рублей в сутки. Фото: Михаил Решетов/РГ В комплексе "Дубрава-2" на территории нацпарка можно арендовать коттедж за 7000 рублей в сутки. Фото: Михаил Решетов/РГ
В комплексе "Дубрава-2" на территории нацпарка можно арендовать коттедж за 7000 рублей в сутки. Фото: Михаил Решетов/РГ

Пешеходный туризм в России, столь популярный в советские годы, похоже, переживает вторую молодость. Закрытие из-за коронавируса границ и стимулирование Ростуризмом интереса к путешествиям по собственной стране принесли плоды. Россияне переключили внимание с заморских красот на отечественные моря, леса, реки, а также заповедники.

Фото: Илья Изотов/РГ
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Сегодня в стране более 12 тысяч природных территорий имеют статус особо охраняемых. Но их администрации все чаще приглашают туристов прогуляться по экологическим тропам, чтобы соприкоснуться с дикой природой. Есть даже федеральный проект "Сохранение биоразнообразия и развитие экотуризма", в рамках которого третий год подряд в заповедниках и нацпарках открываются новые маршруты. Тропами зубра и леопарда можно пройти в Кавказском заповеднике (Краснодарский край, Адыгея, Карачаево-Черкесия), "Путь к Байкалу" предлагают преодолеть в Байкальском заповеднике (Бурятия), а в красноярском заповеднике "Столбы" открыли "Тропу возможностей" для маломобильных людей.

Протяженность маршрутов разная - от полутора километров до нескольких десятков. К примеру, на Большую Валдайскую тропу (59 километров) в одноименном нацпарке стоит заложить несколько дней. И туристы охотно это делают.

На фоне такой активной деятельности российских ООПТ по привлечению посетителей вызывает недоумение пассивность администрации бывшего заповедника, а ныне нацпарка "Крымский". На территории 34,6 тысячи гектаров нет ни одного пешеходного маршрута. Зато сразу три автомобильных.

Кстати, в расположенном по соседству Ялтинском горнолесном заповеднике сейчас 17 пешеходных троп. И это не окончательная цифра.

За проезд по территории нацпарка на своем автомобиле с оформленным пропуском придется заплатить 1200 рублей с человека. При этом, по данным аналитиков интернет-сервиса бронирования жилья Tvil.ru, Крым находится на третьем месте после Байкала и Карелии в списке самых желанных мест для экотуризма.

Фото: WWF России
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Весной прошлого года экс-директор нацпарка Елена Деркач в комментарии "Российской газете" упоминала о планах создания пешеходного маршрута. Спустя почти полтора года нынешняя администрация ООПТ прячется за казенными формулировками: "Первостепенной задачей ООПТ является сохранение уникальных и эталонных природных комплексов. Согласно функциональному зонированию территории национального парка существуют рекреационные зоны, в границах которых рассматриваются возможность и целесообразность создания новых маршрутов".

Администратор официальной страницы нацпарка в соцсетях дал более конкретный ответ: "Открытие пешеходных маршрутов не запланировано... На текущий год средства не выделялись".

В нацпарке настаивают, что пешеходных маршрутов в заповеднике не было никогда. Однако в "Справочнике туристских маршрутов по СССР" от 1958 года (издательство ВЦСПС проифиздат) есть маршрут N24 с говорящим названием "По крымскому заповеднику". Он рассчитан на 20 дней, за которые туристам предлагается преодолеть пешком около 165 километров, насладиться заповедными лесами, полюбоваться просторами с самой высокой точки Крыма - Роман-Кош (1545 метров) и пройти по партизанским местам.

"Могут быть различные маршруты путешествий по заповеднику, но один из самых лучших - это путь от Бахчисарая к Алуште, пересекающий заповедник с запада на восток", - пишет автор справочника.

Вызывает вопрос и контроль за выполнением "первостепенной задачи". Корреспондент "РГ" зафиксировала факт нарушения правил пребывания на ООПТ: посетители нацпарка съехали с дороги на траву и отправились собирать грибы. Сопровождающего сотрудника с ними не было. Инспекторы, которых встретили, лишь развели руками и признались, что не в состоянии устранить эти нарушения.

Фото: Тимур Алиев/РГ
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"Представленный вами фотоматериал демонстрирует нарушение правил посещения национального парка. Следует отметить, что автомобиль, госномер которого виден на фото, значится в пропуске от 22.05.2021 года, в период, когда сопровождение сотрудника национального парка предоставлялось по желанию гостя. Из-за подобных недобропорядочных посетителей с целью недопущения подобных ситуаций в будущем, а также для экологического просвещения населения в нацпарке "Крымский" введено обязательное сопровождение посетителей маршрута "Крым заповедный" сотрудниками национального парка", - прокомментировали инцидент в администрации ООПТ.

В отзывах о нацпарке, оставленных пользователями интернета, нередко есть жалобы на "соседей, включающих в ночи громкую музыку". Да, по заповеднику нельзя ходить пешком, но тут можно с комфортом пожить. При этом почти в самом его центре. В трех комплексах - "Узень-Баш", "Тарьер" и "Дубрава-2" - предлагают остановиться в коттеджах, устроить пикник с шашлыками и даже корпоратив. Стоимость размещения, к примеру, в "Дубраве-2" - 7 тысяч рублей за коттедж. Плюс придется заплатить сверху еще 1200 рублей с человека за пребывание на ООПТ.

В администрации нацпарка утверждают, что все законно. "Объекты согласно функциональному зонированию территории НП находятся в рекреационных зонах, рекреационная деятельность в пределах данных объектов не противоречит требованиям закона "Об особо охраняемых природных территориях", - заявили в ООПТ.

Иное мнение у ученых

- Безусловно, шумовое воздействие - один из важнейших факторов беспокойства, особенно в периоды гнездования птиц и появления малышей у копытных, - рассказал старший преподаватель кафедры геоэкологии Таврической академии Крымского федерального университета имени Вернадского Григорий Прокопов. - Громкие звуки заставляют животных бежать, иногда в панике, ночью в горной местности это может привести к их гибели. Неоднократно находили косуль, сорвавшихся со скалы, не только в Крымском, но и в Карадагском, и в Ялтинском заповедниках. Птицы могут оставить гнезда. Особенно это трагично для крупных хищников и падальщиков, которые старые гнезда используют много лет.

Фото: iStock
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По словам ученого, в положении о нацпарке "Крымский" об ограничении шумового воздействия ничего не сказано.

- Уровень шума от громкой музыки составляет 100 децибел и выше, что является превышением даже в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, - говорит Прокопов. - А ведь звук в горной зоне отражается и распространяется в первозданной тишине гораздо дальше, чем в городе. Добавлю еще, что даже при производстве строительных работ в охотничьих угодьях границы воздействия на среду обитания животных определяются дальностью распространения звука. Получается, что в охотхозяйствах берегут покой животных даже больше, чем на ООПТ.

Мнение

Андрей Бородин, директор ФГБУ "Заповедный Крым":

- Любое вмешательство человека в природную среду, тем более в нетронутую среду, безусловно, зло. Научно это определяется как антропогенное вмешательство в естественные процессы. В нашем случае при правильной организации пешеходного туризма возможно минимизировать воздействие человека на природные комплексы. В чем оно выражается? В организации маршрутов по тропам вне уникальных и особо ценных участков, где даже нахождение людей нежелательно, в обустройстве мест биваков и ночлега, в оборудовании костровищ, мест отдыха и настильных троп, мест сбора мусора и прочего. При правильной организации и строго рассчитанной рекреационной емкости маршрутов подобный вид туризма может привлечь значительную часть общества к идее охраны природы, дать возможность прикоснутся, что называется, к основам природы, принять ее гармонию и порядок.

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