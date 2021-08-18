Почему в Симферополе пока не удалось наладить сортировку мусора

В Республике Крым построят три современных мусороперерабатывающих завода, места для которых уже подбирают. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Но вот запуск первого мусоросортировочного комплекса в крымской столице забуксовал из-за противоречий между МинЖКХ и инвестором проекта. Почему же сортировка отходов пока так и не стала реальностью?

- В рамках пилотного проекта, участниками которого станут Крым и Дагестан, запланировано строительство в Республике Крым трех современных мусороперерабатывающих заводов, это госпроект на девять миллиардов рублей, - уточнил Сергей Аксенов.

По информации "РГ", строительство новых заводом планируется в Ленинском, Белогорском районе, а также Елизаветовке Сакского района.

По словам Аксенова, необходимая на строительство заводов сумма уже заложена правительством РФ на следующий год, сейчас идет синхронизация действий с федеральным оператором. Власти Крыма готовы отправить специалистов в любой регион РФ, чтобы они ознакомились с технологиями и схемой переработки ТКО. Но пока таких успешных примеров нет.

Несколько лет власти поддерживали проект мусоросортировочного комплекса в Симферополе стоимостью 297 миллионов рублей. Комплекс рассчитан на обработку до 400 тонн твердых коммунальных отходов в сутки. Инвестор полностью соблюдает взятые на себя обязательства. Комплекс оборудован всем необходимым как для обработки ТКО, так и для соблюдения экологического законодательства. Но предприятие до сих пор вынужденно простаивает, поскольку МинЖКХ Крыма хочет, чтобы комплекс функционировал по экономически невыгодному тарифу , в результате чего более 100 крымчан лишились мест работы.

- Сначала Совмин продлил нам на 20 лет инвестиционное соглашение и попросил два месяца поработать на основании безвозмездного договора - в пилотном режиме, до утверждения тарифа на сортировку ТКО, - рассказывает владелец предприятия Максим Копейкин. - За два месяца работы в пилотном режиме мы укомплектовали штат персонала, повысили долю отбираемого вторсырья с 2 до 10 процентов. Собирали пластик, картон и стекло, и до конца года должны были выйти на показатели отбора в 16-20 процентов, как это предусмотрено национальным проектом "Экология". К сожалению, после завершения пилотного периода нам предложили работать по тарифу, который в пять раз ниже установленного Госкомитетом по ценам РК, предусматривающего минимальную доходность предприятия - 3,98 процента. Причем, если мы готовы работать по заниженной стоимости, чиновники признают наше присутствие в территориальной схеме обращения с отходами РК, если же нет - отрицают.

В результате сейчас весь симферопольский мусор вновь вывозят без обязательной обработки на мусорный полигон в Белогорском районе для захоронения. А в Совмине заявляют о намерении строить новые сортировочные станции уже за бюджетные средства, хотя для них нашлось бы другое применение.

- Я считаю, что ни один частник завод построить не сможет, - уверен Сергей Аксенов. - Примеров работы частных мусороперерабатывающих предприятий в Российской Федерации практически нет. С учетом того, что Крыму недоступны импортные технологии и санкционный режим нам будет мешать, я сторонник организации бюджетного процесса. Это было поддержано. Также поддержано мое предложение не проводить торги. Чтобы частники не заходили, различные "Рога и копыта", которые, демпингуя, обваливают ситуацию, а потом наши МУПы берут на субподряд уже за меньший объем средств.

Сейчас, по оценке региональных властей, проблемы с уборкой и утилизацией есть практически во всех муниципалитетах. Поэтому на совещании, посвященном ЖКХ, Аксенов предложил рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности гендиректора одного из операторов обращения с ТКО - госпредприятия "Крымэкоресурсы".

- К сожалению, завалили ситуацию, - констатировал Аксенов. - Я прошу служебное расследование провести и выяснить, почему допущены такие перекосы - почему Феодосия, Судак, Керчь оказались мусором завалены. В Симферополе плохо вывоз мусора организован - несвоевременно. Поэтому, наверное, пора ставить вопрос о замене руководителя.