Как вложить деньги, чтобы уже сегодня начать успешное производство, а в пятилетней перспективе - стать собственником усадьбы в окружении виноградников, фермы, где выращивают лекарственные и пряные травы, или экоотеля на побережье? Разработать проект, рассчитать доходность инвестиций и взять в управление бизнес - покупателям сельхозземель на Черноморском побережье Краснодарского края готовы предложить новый формат партнерства.

В границах курортного села Варваровка для частных инвесторов готовятся проекты под ключ в сферах агротуризма, растениеводства, виноградарства и виноделия. Фото: Олег Сергеев

Агробизнес под ключ

Над концепцией реализации сельскохозяйственных земель на инвестиционных условиях работает Управляющая компания "Перспектива". Начиная с 2004 года история предприятия связана с комплексным освоением территории Черноморского побережья - возведением жилых комплексов, подготовкой строительства коттеджных поселков и инвестированием в инфраструктурные проекты.

Кроме того, в активе компании находится более тысячи гектаров сельскохозяйственных, виноградопригодных земель и виноградников, расположенных в Анапском районе, в границах курортного села Варваровка.

- Мы на пути трансформации бизнес-задач. Для нас очевидно, что одно лишь строительство жилья не способствует раскрытию всего потенциала и сохранению конкурентоспособности регио- на, - утверждает коммерческий директор УК "Перспектива" Анна Гончарова. - Есть новые направления деятельности, которые отвечают растущему спросу и способны долгие годы оставаться драйвером развития экономики территории. Вместе с бизнес-партнерами мы готовим для частных инвесторов проекты под ключ в сферах агротуризма, растениеводства, виноградарства и виноделия.

Администрирование бизнеса на начальных этапах поможет тем, кто мечтает уехать из мегаполисов и работать на земле, но не знает, как организовать производство и найти рынок сбыта. Когда агрохозяйство встанет на ноги, инвестор сможет построить фермерский дом и управлять своим бизнесом самостоятельно.

Одна из моделей будущего сотрудничества компании с покупателями выглядит так: частный инвестор приобретает земельный участок сельскохозяйственного назначения с плодоносящим виноградником определенного сорта и становится участником масштабного винодельческого производства.

Весь функционал по выращиванию и обработке винограда, производству, продвижению и сбыту винодельческой продукции берет на себя управляющая компания. Член винодельческого кооператива получает возврат инвестиций в виде гарантированного ежегодного дохода в установленном договором управления размере за вычетом расходов на производство.

45-я параллель

Успешность сельскохозяйственного бизнеса во многом определяет расположение земель. В районах со сложившейся инфраструктурой больших хороших массивов, не задействованных в сельскохозяйственном обороте, не так много.

В Анапском районе крупнейший такой актив сосредоточен в границах села Варваровка и Сукко, на стыке Большого Кавказа и Таманского полуострова - на берегу Черного моря. Умеренно влажный климат, гористая местность, каменистая почва создают благоприятные условия для выращивания востребованных сельскохозяйственных культур и винограда.

Развитая дорожная сеть позволяет наладить сообщение со всеми крупными городами и станицами Краснодарского края, Крыма, городами центральных регионов.

Виноградники анапского побережья находятся на 45-й параллели, именуемой "Параллелью Вина", там же, где французский Бордо и итальянская Тоскана

На виноградниках Варваровки выращивают больше 15 сортов янтарной ягоды - Рислинг, Каберне, Шардоне, Молдова, Ритон, Цитронный, Плевен и другие. За культурой обеспечен круглогодичный уход, включающий подкормку, подвязку, обработку от болезней и вредителей, обрезку, пасынкование, черенкование. К слову, сейчас аграрии заняты сбором урожая. Весь заберут местные винодельческие предприятия.

Плантации расположены на высотах от 180 до 290 метров над уровнем моря, на 45-й параллели, именуемой также "Параллелью Вина", на которой находятся французский Бордо?и итальянская Тоскана.

На Кубани виноградарско-винодельческая отрасль получает серьезную государственную поддержку. Политика властей края направлена на сохранение виноградопригодных земель и придание им особого статуса. В текущем году в региональном бюджете предусмотрено 614 миллионов рублей на возмещение затрат на закладку виноградников, установку шпалеры и уход за насаждениями.

Эксклюзив на грядке

И все же не виноградом единым предлагают жить малому и среднему бизнесу в Краснодарском крае.

Благодаря уникальному расположению, благоприятным природным факторам и почвенно-климатическим условиям на кубанских землях могут возделываться не только традиционные, но и более маржинальные сельскохозяйственные культуры.

Это лекарственные и пряно-ароматические травы, свежая зелень, спаржа, тыква, инжир, ежевика, малина и другая продукция, которая так востребована приверженцами здорового образа жизни. А таковых с каждым днем становится все больше. Специалисты такие культуры называют нишевыми и утверждают: они могут принести высокий доход с гектара и обеспечить процветание небольшому фермерскому хозяйству.

- В структуре наших активов Краснодарский край занимает лидирующие позиции с точки зрения привлечения инвесторов, - рассказывает Андрей Михайлов, генеральный директор ООО "Амега", компании, управляющей сельхозактивами в федеральном масштабе. - В регионе мы делаем ставку на развитие аграрного, научно-познавательного, экологического туризма. Агробизнес мы предлагаем рассматривать с позиции производства нишевой, экономически выгодной продукции. Наша зада-ча - определить, на каких территориях наиболее эффективно выращивать те или иные культуры, параметры фермерского бизнеса и сформировать готовый проект с расчетами, этапами и сроками развития, определить необходимые инструменты и компетенции, которыми должна будет обладать команда.

В чем преимущество таких проектов? Они подходят для малых фермерских хозяйств, семейных предприятий и создают условия для круглогодичного и комплексного развития территории. Строительство ферм, ретрит-центров, создание экскурсионных маршрутов и организация фототуров, открытие глэмпингов и экоотелей - это, с одной стороны, манок для туристов, с другой - новые рабочие места для местных жителей.

Солнечный урожай

На юге начался виноградный сезон. 180 тонн янтарной ягоды уже собрано на сегодняшний день с плантаций в районе анапского села Варваровка, расположенного недалеко от моря. Работы идут на 130 гектарах, принадлежащих Управляющей компании "Перспектива". Виноград 12 столовых и технических сортов, таких как Рислинг Рейнский, Рислинг Итальянский, Каберне Совиньон, Мерло и других, сдается винодельческим предприятиям района.