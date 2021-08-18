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18.08.2021 16:45
Рубрика: Общество

"Сочи Парк" будет развивать глобальное сотрудничество с "Яндексом"

Текст: Олег Сергеев (Краснодарский край)
Сотрудничество первого в России тематического парка развлечений "Сочи Парк" и "Яндекса" началось с продаж билетов онлайн и будет продолжено в офлайн-проектах.
Фото: Олег Сергеев Фото: Олег Сергеев
Фото: Олег Сергеев

Официальный сайт sochipark.ru перешел на "Яндекс.Билеты" - это позволило развить новое для парка направление и активизировать онлайн-продажи. Кроме того, билеты в "Сочи Парк" теперь можно приобрести на "Яндекс.Афише" - это быстро, просто и выгодно. Гости смогут получить до 20 % кешбэка баллами, для этого достаточно пользоваться "Яндекс Плюсом".

Фото: Алексей Тютлин
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Партнерство с "Яндексом" развивается не только онлайн - скоро специальные брендированные зоны "Яндекса" могут появиться на территории "Сочи Парка".

"Сочи Парк" активно развивается, и одно из направлений нашей стратегии - курс на сотрудничество с глобальными брендами. Сезон-2021 уже отмечен коллаборацией c компанией Navka Show, киностудией "Союзмультфильм", корпорацией знаний "Росатом". У нашего уникального тематического парка развлечений есть все перспективы для выхода продаж на федеральный уровень. Партнерство с "Яндексом" привлечет новую долю рынка, в том числе аудиторию "Яндекс Плюса" и гостей из других городов, которые заранее покупают билеты и планируют свой визит в парк. Мы уже успешно работаем с "Яндексом" по продаже отдельных билетов, в том числе на мюзикл на льду "Руслан и Людмила" и отмечаем взаимовыгодность этого партнерства", - отметила Юлия Горбачева, директор по маркетингу и продажам "Сочи Парка".

"Мы рады, что именно "Сочи Парк" стал первым парком, который начал продавать билеты на "Яндекс.Афише". Это впечатляющий проект, который уже не первый год радует взрослых и детей - мы сами искренне верим, что нет ничего лучше, чем провести выходной, отдыхая всей семьей и получая новые впечатления с друзьями. Наше сотрудничество мы рассматриваем глобально - впереди у нас много интересных совместных планов и идей", - сказала руководитель регионального развития "Яндекс.Афиши" Мариам Лоладзе,

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