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18.08.2021 04:55
Рубрика: Экономика

Ущерб от засухи и наводнений для аграриев приблизился к 20 млрд рублей

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 186(8537)
Засуха в Поволжье и частично в центре страны, наводнения и шторм на Дальнем Востоке, в Крыму и Краснодарском крае привели к существенным потерям урожая. Впрочем, последствия погодных катаклизмов в одних регионах удалось компенсировать внушительными результатами в других.

По данным Национального союза агростраховщиков (НСА), 29 регионов России сообщили страховщикам о повреждении посевов. Режим ЧС из-за погоды уже объявили 13 регионов. Так, из-за засухи его ввели регионы Поволжья, Уральского федерального округа, один сибирский регион (Омская область) и регион ЦФО (Костромская область). В других регионах наблюдались, наоборот, избыток осадков и штормовые явления. Сейчас развивается паводок на Дальнем Востоке. С начала лета несколько раз подвергался ударам стихии Юг России - режим ЧС объявлялся в Крыму и Краснодарском крае. По данным на начало августа, ущерб хозяйств от ЧС превышает 19 млрд рублей, подсчитывает президент НСА Корней Биждов. Из регионов, где объявлен режим ЧС, пока по размеру пострадавшей площади сева лидирует Оренбургская область (более 580 тыс. га). Ущерб по прямым затратам, по предварительной оценке, составляет около 3 млрд рублей. Также крупный ущерб прогнозируется в Свердловской области (более 4 млрд рублей), в Башкирии (3,4 млрд рублей).

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
На производство тепличных овощей могут выделить дополнительную господдержку

Точную оценку застрахованного ущерба можно будет получить только после уборки урожая. По убыткам от гибели озимых из-за недостатка влаги в ряде регионов агростраховщики уже выплатили 273 млн рублей. Сейчас страхование ведется по мультирисковой программе. А страхование рисков ЧС (по новому закону) с господдержкой станет доступно аграриям этой осенью после выхода подзаконных актов, уточняет Корней Биждов.

Несмотря на сложные погодные условия в ряде регионов, ключевые зернопроизводящие регионы в этом году показали впечатляющие результаты. Рекордный урожай на Кубани, в Ростовской области, почти двукратный прирост на Ставрополье. Значительный прирост урожайности наблюдаем и в Сибири, оценивал в конце прошлой недели глава минсельхоза Дмитрий Патрушев. По его мнению, это позволит рассчитывать на достойный урожай (127,4 млн тонн зерна), который позволит обеспечить внутренний рынок и заработать на экспорте.

В регионах Экономика АПК ЮФО УрФО СФО ЦФО

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