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18.08.2021 09:50
Рубрика: Происшествия

В Абхазии нашли тело пропавшего почти год назад туриста из Сочи

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Абхазии спелеологи на глубине 1100 метров обнаружили тело туриста, который пропал 1 ноября 2020 года. Им оказался житель Сочи Сергей Козеев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра по чрезвычайным ситуациям соседней республики Льва Квициния.

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По его словам, туриста обнаружили 3 августа в пещере Веревкина, а операция по извлечения на поверхность состоялась 13 августа. В ней участвовали десять сотрудников МЧС.

"Транспорт до пещеры не проходил, и спасателям пришлось нести тело погибшего несколько километров, - уточнил он. - Тело Козеева доставлено в морг Гагрской больницы, в Абхазию приехала вдова погибшего".

Кстати, пещера Веревкина считается самой глубокой в мире. Она расположена на плато Арбаика Гагрского хребта. Глубина известной части пещеры составляет 2212 метров.

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