В Адыгее по проекту "Эстафета газа" запущен новый межпоселковый газопровод

В Гиагинском районе глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов и заместитель гендиректора по реализации и транспортировке газа ООО "Газпром межрегионгаз" Юрий Пахомовский приняли участие в церемонии ввода в эксплуатацию межпоселкового газопровода протяженностью 9,28 километра.

Это мероприятие прошло в рамках масштабного всероссийского проекта "Эстафета газа" и выполнения поручений президента России по газификации страны.

Первым к "Эстафете газа" в республике присоединился хутор Днепровский. Также сегодня дан старт подключения к сетевому природному газу хуторов Козополянский, Карцев и Колхозный. Глава Адыгеи поздравил сельчан со знаковым событием.

"Вы давно этого ждали, рассчитывали на нас. Совместно с "Газпромом" мы делали все возможное, чтобы газ как можно скорее появился в ваших домах", - обратился к жителям Мурат Кумпилов.

Всего же благодаря новой газопроводной ветке среднего давления х. Екатериновский - х. Колхозный будет газифицировано шесть отдаленных населенных пунктов Гиагинского района, сформированы условия подключения к газу для 153 домовладений.

Глава Адыгеи поблагодарил руководство компании "Газпром" за тесное сотрудничество и поздравил всех с успешным завершением проекта, отметив его значимость для развития региона и улучшения качества жизни местных жителей. Глава республики рассказал о планах по социальной газификации.

"На строительстве газопровода наша ответственность не прекращается. Теперь людям нужно провести газ в свои дома, и государство готово помочь в этом вопросе", - отметил глава РА.

Выполнение задач главы государства позволит до конца 2022 года догазифицировать в Адыгее более 16,8 тысячи домовладений в 207 населенных пунктах. По предварительным данным, в Гиагинском районе в программу догазификации попадают 24 населенных пункта, 1752 земельных участка. Жители хуторов могут уже начинать подавать заявки, в том числе через МФЦ.

В диалоге с сельчанами Мурат Кумпилов также рассказал о дальнейших планах региона по развитию транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, благоустройству поселений и призвал граждан активнее включаться в работу по развитию своего населенного пункта. Все озвученные хуторянами проблемы будут внимательно рассмотрены для поиска решений.

Глава РА осмотрел недавно построенный новый ФАП на хуторе и пообещал жителям уже завтра организовать на его базе мобильный пункт вакцинации. Кроме того, в рамках программы "Земский доктор" для работы на хуторе будет направлен специалист.

При инспекции хода капремонта СДК перед министерством культуры РА поставлена задача завершить работы к концу года, оснастить его необходимым оборудованием и газифицировать с учетом новых возможностей.

"Есть газ - есть новые возможности для развития территории; люди будут оставаться жить и работать на родных хуторах, в аулах и поселках", - отметил глава РА.

В ходе мероприятия Мурат Кумпилов и Юрий Пахомовский обсудили планы по дальнейшей газификации Адыгеи. В октябре 2020 года председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и глава РА Мурат Кумпилов подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. Инвестиции "Газпрома" составят порядка 3,4 миллиарда рублей. За период 2005-2020 годов в рамках аналогичной программы построено более 20 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 204 километра.

До 2026 года планируется построить 15 межпоселковых газопроводов для газификации 17 населенных пунктов в трех районах республики, а также два газопровода-отвода и две газораспределительные станции (ГРС), реконструировать три ГРС.

Как отметил Юрий Пахомовский, рост производительности газотранспортных мощностей обеспечит возможности для увеличения поставок газа действующим потребителям и подключения новых - прежде всего в Тахтамукайском районе, в том числе и для создаваемого индустриального парка.

"Адыгея сейчас - в числе лидеров по уровню газификации в стране: более 90 процентов. Сейчас наша цель - ускорить темпы газификации в республике", - подчеркнул Мурат Кумпилов.