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18.08.2021 19:01
Рубрика: Общество

В Крым снова придут ливни и шквал

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Главное управление МЧС по Республике Крым снова предупредило крымчан о сильных ливнях и шквалистом ветре в ближайшие двое суток, в четверг и пятницу. В том числе в ближайшие один-три часа часа в Симферополе объем выпавших осадков может быть очень значительным.

В четверг в крымской столице может выпасть суммарно до восьми миллиметров осадков, в пятницу - до десяти.

Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым
В крымском селе после ливней появился провал диаметром 15 метров

- В четверг и пятницу погода на полуострове будет определяться прохождением холодного атмосферного фронтального раздела, - уточнили в Крымском гидрометцентре. - Пройдут грозовые дожди, местами сильные ливни, град, шквал 20-25 метров в секунду.

При этом ночные температуры останутся на уровне 13-18 градусов, а дневные - 25-30 градусов.

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