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18.08.2021 15:41
Рубрика: Происшествия

В Крыму на владельца параплана завели дело за падение 16-летней туристки

Текст: Илья Изотов (Ялта)

В Крыму СК возбудил уголовное дело по факту получения переломов и тяжелых травм позвоночника 16-летней туристкой из Алтайского края, которая совершила полет над Ай-Петри на параплане под руководством нерадивого инструктора. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК по РК и Севастополю.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым
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Известно, что девушка воспользовалась услугами владельца параплана, который вел свою деятельность незаконно, без соответствующих разрешительных документов. За 8000 рублей он согласился пролететь в паре с девушкой над живописным горным плато.

- Но мужчина не провел достаточную подготовку и инструктаж пассажира, не подготовил и не проверил безопасность места посадки сверхлегкого воздушного судна, не получил информацию о погодных условиях и не подобрал безопасный для пассажира маршрут полета, - констатировали в пресс-службе ГСУ. - Владелец параплана не справился с управлением и летательный аппарат вместе с девушкой упал на плато Ай-Петри.

Несовершеннолетняя получила сложную травму спины и перелом грудины, множественные переломы позвонков, черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, травмы и ушибы тела. Сейчас пострадавшая проходит лечение по месту жительства.

Уголовное дело в отношении жителя Ялты возбудили по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней. Следователям предстоит установить частоту незаконных полетов, изучить техническое состояние оборудования и дать оценку действиям его владельца.

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