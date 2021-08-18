В Крыму суд арестовал главаря ячейки запрещенной "Хизб ут-Тахрир"

Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения одному из фигурантов дела о деятельности на полуострове ячейки запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Об этом сегодня сообщила пресс-служба суда.

Напомним, ЦОС ФСБ сегодня сообщил о задержании в Крыму двоих главарей и трех активных участников запрещенной террористической организации "Хизб ут-Тахрир".

Как сообщил "РГ" источник в правоохранительных органах, организатором одной ячейки оказался житель Терновки (село под Севастополем), а участники - жители Верхнесадовского муниципального округа Севастополя. Еще один главарь - житель Республики Крым.

В суде рассказали, что 17 августа было рассмотрено ходатайство старшего следователя-криминалиста следственного отдела УФСБ России по РК Севастополю об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу жителю РК. Он обвиняется по части 1 статьи 205.5 УК РФ - участие в деятельности террористической организации. В пресс-службе пояснили, что это преступление относится к категории особо тяжких, и за него установлено наказание в виде лишения свободы сроком до пожизненного.

По данным следствия, мужчина организовал на территории Симферопольского района местную ячейку международной террористической организации и руководил ею. В ячейку также входили другие неустановленные участники. Руководитель ячейки, получив специальные познания и агитационные навыки, вел скрытную антироссийскую и антиконституционную деятельность. Склонял местных жителей к терроризму, воздействуя на их религиозные чувства, проводил конспиративные собрания членов организации, обучал их идеологии "Хизб ут-Тахрир", организовывал вербовку новых членов, составлял планы деятельности ячейки в регионе.

Суд отправил обвиняемого под стражу до 12 октября 2021 года. Дела остальных фигурантов будут рассмотрены в судах Севастополя.