В Крыму жители новостроек вынуждены отстаивать право на блага цивилизации

Переезжая в квартиры в новостройках, покупатели надеются, что новое жилье соответствует всем нормам и требованиям, и проблем у них никаких не будет. Но ожидания часто не совпадают с реальностью. Вдруг выясняется, что вода в жилом комплексе подается непостоянно, парковок в два раза меньше, чем обещали, а люди с ограниченными возможностями здоровья не могут спуститься во двор.

В редакцию "РГ" обратились жители нового симферопольского микрорайона "Город мира" на улице Батурина. При заселении их ждал неприятный сюрприз - перебои с водоснабжением. При покупке квартир людей, конечно же, об этом не предупредили. Застройщик и водопоставляющая организация утверждают, что это не их вина.

Когда-то на этой территории располагалась воинская часть, ее водопотребление не превышало трех кубометров в сутки. Застройщик получил добро на строительство микрорайона при том условии, что он обеспечит круглосуточную подачу воды. Он должен был реконструировать резервуар, который находится на Пневматике, и от него подвести трубы к жилому комплексу.

- Тот резервуар, к которому мы запитаны сейчас, не справляется с потреблением воды. Особенно страдают владельцы квартир второй очереди. Наши дома находятся на возвышении, в случае аварии или отключения по графику насосы надо включать в ручном режиме, мы можем сидеть без воды и несколько часов, и полдня, - говорят жители микрорайона.

Когда вода в городе подавалась по графику, жители ее практически не видели. Сейчас ситуация стабильная, но они опасаются, что, если вдруг введут подачу воды по часам, проблемы опять начнутся.

Они составили коллективную жалобу застройщику. Но он утверждает, что все работы выполнены: резервуар на пять тысяч кубометров реконструирован, трубы подведены, установлены повысительные насосные станции на территории микрорайона с учетом перспективы строительства двадцати трех домов. Сейчас приняты в эксплуатацию только 15.

На запрос "РГ" в "Воде Крыма" ответили, что застройщик ООО "СЗ "Рич-плюс" реконструкцию резервуара чистой воды и строительство водовода провел не в полном объеме, что "исключает возможность переорганизации водоснабжения из других (резервных) источников".

"Сети и сооружения водоснабжения и водоотведения микрорайона "Город мира" не находятся на балансе у ГУП РК "Вода Крыма", - отметили в ведомстве.

Другая проблема: по словам жителей микрорайона, застройщик обещал три ряда парковки, но пока слово не сдержал.

- Дом, в котором я живу, сдан в эксплуатацию в 2019 году. Из обещанных трех рядов парковки был только один. Мы собрали подписи жильцов и обратились в Прокуратуру РК - сделали еще один ряд. А вот третий, судя по тому, что появились бордюры, делать не собираются, - рассказывает Андрей Карташов.

Жители новых микрорайонов вынуждены обивать пороги учреждений и добиваться, чтобы проложили пешеходную дорожку, о которой просто забыли.

- Многоквартирные дома - выше уровня дороги, а ниже - грунт, покрытый небрежно брошенной геосеткой. После каждого выпадения осадков насыпь зарастает травой, а грунт сползает на и без того узкое подобие тротуара и проезжую часть. Люди вынуждены ходить по сползшей с насыпи грязи или по проезжей части. Для передвижения маломобильных граждан этот земельный участок стал совсем непригодным, - говорит жительница микрорайона Анна Силантьева.

Обращались жильцы и в администрацию города, но чиновники разводят руками: вопросы благоустройства подъездных и подходных путей -компетенция застройщика.

Согласно п.1.8 СниП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения", объекты жилищно-гражданского назначения подлежат приемке в эксплуатацию только после выполнения всех строительно-монтажных работ и благоустройства территории.

По словам застройщика, этот земельный участок в аренде у заказчика строительства (некой госструктуры), и проектом его благоустройство не предусмотрено. То есть за пешеходную дорожку не несет ответственность ни город, ни строительная компания.

- Как получилось, что утвержден проект застройки жилого комплекса без благоустройства подъездных путей? - недоумевает Анна Силантьева.

Часты претензии к застройщикам по поводу организации доступной среды для инвалидов.

"Я - инвалид первой группы. 12 лет передвигаюсь в инвалидной коляске. В нашем доме застройщик установил пандус только до двери подъезда, а на первый этаж и к квартире ведут шесть ступенек. Дом сдали в 2019 году без обеспечения доступа малоподвижных граждан на первый этаж. Я перенесла тяжелую пневмонию. Из-за отсутствия в нашем доме пандуса не могла пройти полное обследование", - такое обращение к президенту РФ записала жительница Симферополя Елена.

После резонанса управляющая компания взяла на себя обязательство установить пандус в подъезде. Но из-за того, что изначально на лестничной клетке пандус не был предусмотрен, угол наклона оказался острым и неудобным для подъема и спуска.

- Этот случай показывает, что при проектировании и строительстве новых домов нужно предусматривать и проверять приспособлены ли они для маломобильных граждан, - говорит руководитель регионального исполкома ОНФ Алла Вертинская.