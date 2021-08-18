В Крыму жители новостроек вынуждены отстаивать право на блага цивилизации

Новости

Пашинян: Союз с Россией - важнейший гарант безопасности Армении 14:45
17 человек пострадали в давке в аэропорту Кабула 14:45
Названа дата премьеры следующей части "Форсажа" 14:43
Володин дал оценку событиям августа 1991 года 14:30
Ситуацию с лесными пожарами в Якутии удалось кардинально переломить 14:26
Путин назвал ненормальной закредитованность Мордовии 14:19
В Москве городские службы переведены в режим повышенной готовности 14:13
Проект изменений в Конституцию Беларуси будет внесен Лукашенко в течение недели 14:12
На Урале представили опытный образец умного дефибриллятора 14:11
В результате разгона талибами митингов в Нангархаре погибло два человека 13:55
Конкурс "Новая волна" пройдет при загрузке зала в 50% 13:55
Инфекционист дал рекомендации по вакцинации школьников от COVID-19 13:40
Впадающая в море река Анапка почернела из-за иловых взвесей 13:38
Инфекционист: У 18% перенесших COVID-19 бессимптомно нет антител 13:27
В задымленном Екатеринбурге выявили превышение в воздухе вредных частиц 13:19
Власти Новой Зеландии опасаются вспышки COVID-19 13:04
На Москву надвигается ливень с градом 12:59
Мэр Ниццы отказался принять беженцев из Афганистана 12:55
Роспотребнадзор оценил риск распространения сибирской язвы в России 12:54
В ЕС признали поражение после прихода талибов к власти в Афганистане 12:41
"Спутник Лайт" показал эффективность 93,5% в Парагвае 12:40
Талибы открыли огонь по митингующим в провинции Нангархар 12:30
Сенатор оценил инициативу о возвращении прежнего пенсионного возраста 12:15
СМИ: Ил-112В свалился в штопор из-за несработавшей системы флюгирования 12:15
Тилль Линдеманн дважды выступит на фестивале "Спасская башня" 12:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
18.08.2021 13:29

В Крыму жители новостроек вынуждены отстаивать право на блага цивилизации

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь )
Российская газета - Неделя - Крым № 187(8538)
Переезжая в квартиры в новостройках, покупатели надеются, что новое жилье соответствует всем нормам и требованиям, и проблем у них никаких не будет. Но ожидания часто не совпадают с реальностью. Вдруг выясняется, что вода в жилом комплексе подается непостоянно, парковок в два раза меньше, чем обещали, а люди с ограниченными возможностями здоровья не могут спуститься во двор.
Прием в эксплуатацию детских площадок иногда затягивается на долгие месяцы. Фото: Михаил Решетов/ РГ Прием в эксплуатацию детских площадок иногда затягивается на долгие месяцы. Фото: Михаил Решетов/ РГ
Прием в эксплуатацию детских площадок иногда затягивается на долгие месяцы. Фото: Михаил Решетов/ РГ

В редакцию "РГ" обратились жители нового симферопольского микрорайона "Город мира" на улице Батурина. При заселении их ждал неприятный сюрприз - перебои с водоснабжением. При покупке квартир людей, конечно же, об этом не предупредили. Застройщик и водопоставляющая организация утверждают, что это не их вина.

Фото: Пресс-служба ГСУ СК России по Крыму и Севастополю
В Крыму сироте предоставили ветхий дом без водоснабжения

Когда-то на этой территории располагалась воинская часть, ее водопотребление не превышало трех кубометров в сутки. Застройщик получил добро на строительство микрорайона при том условии, что он обеспечит круглосуточную подачу воды. Он должен был реконструировать резервуар, который находится на Пневматике, и от него подвести трубы к жилому комплексу.

- Тот резервуар, к которому мы запитаны сейчас, не справляется с потреблением воды. Особенно страдают владельцы квартир второй очереди. Наши дома находятся на возвышении, в случае аварии или отключения по графику насосы надо включать в ручном режиме, мы можем сидеть без воды и несколько часов, и полдня, - говорят жители микрорайона.

Когда вода в городе подавалась по графику, жители ее практически не видели. Сейчас ситуация стабильная, но они опасаются, что, если вдруг введут подачу воды по часам, проблемы опять начнутся.

Они составили коллективную жалобу застройщику. Но он утверждает, что все работы выполнены: резервуар на пять тысяч кубометров реконструирован, трубы подведены, установлены повысительные насосные станции на территории микрорайона с учетом перспективы строительства двадцати трех домов. Сейчас приняты в эксплуатацию только 15.

На запрос "РГ" в "Воде Крыма" ответили, что застройщик ООО "СЗ "Рич-плюс" реконструкцию резервуара чистой воды и строительство водовода провел не в полном объеме, что "исключает возможность переорганизации водоснабжения из других (резервных) источников".

Фото: Ярослав Бурыкин
Ялтинцев обеспокоило строительство многоэтажек в оползневой зоне

"Сети и сооружения водоснабжения и водоотведения микрорайона "Город мира" не находятся на балансе у ГУП РК "Вода Крыма", - отметили в ведомстве.

Другая проблема: по словам жителей микрорайона, застройщик обещал три ряда парковки, но пока слово не сдержал.

- Дом, в котором я живу, сдан в эксплуатацию в 2019 году. Из обещанных трех рядов парковки был только один. Мы собрали подписи жильцов и обратились в Прокуратуру РК - сделали еще один ряд. А вот третий, судя по тому, что появились бордюры, делать не собираются, - рассказывает Андрей Карташов.

Жители новых микрорайонов вынуждены обивать пороги учреждений и добиваться, чтобы проложили пешеходную дорожку, о которой просто забыли.

- Многоквартирные дома - выше уровня дороги, а ниже - грунт, покрытый небрежно брошенной геосеткой. После каждого выпадения осадков насыпь зарастает травой, а грунт сползает на и без того узкое подобие тротуара и проезжую часть. Люди вынуждены ходить по сползшей с насыпи грязи или по проезжей части. Для передвижения маломобильных граждан этот земельный участок стал совсем непригодным, - говорит жительница микрорайона Анна Силантьева.

Реновацию жилого фонда в Крыму планируется начать с Ялты

Обращались жильцы и в администрацию города, но чиновники разводят руками: вопросы благоустройства подъездных и подходных путей -компетенция застройщика.

Согласно п.1.8 СниП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения", объекты жилищно-гражданского назначения подлежат приемке в эксплуатацию только после выполнения всех строительно-монтажных работ и благоустройства территории.

По словам застройщика, этот земельный участок в аренде у заказчика строительства (некой госструктуры), и проектом его благоустройство не предусмотрено. То есть за пешеходную дорожку не несет ответственность ни город, ни строительная компания.

- Как получилось, что утвержден проект застройки жилого комплекса без благоустройства подъездных путей? - недоумевает Анна Силантьева.

Часты претензии к застройщикам по поводу организации доступной среды для инвалидов.

Фото: Сергей Винник/ РГ
В Крыму начали выплаты обманутым при строительстве домов дольщикам

"Я - инвалид первой группы. 12 лет передвигаюсь в инвалидной коляске. В нашем доме застройщик установил пандус только до двери подъезда, а на первый этаж и к квартире ведут шесть ступенек. Дом сдали в 2019 году без обеспечения доступа малоподвижных граждан на первый этаж. Я перенесла тяжелую пневмонию. Из-за отсутствия в нашем доме пандуса не могла пройти полное обследование", - такое обращение к президенту РФ записала жительница Симферополя Елена.

После резонанса управляющая компания взяла на себя обязательство установить пандус в подъезде. Но из-за того, что изначально на лестничной клетке пандус не был предусмотрен, угол наклона оказался острым и неудобным для подъема и спуска.

- Этот случай показывает, что при проектировании и строительстве новых домов нужно предусматривать и проверять приспособлены ли они для маломобильных граждан, - говорит руководитель регионального исполкома ОНФ Алла Вертинская.

В регионах Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Захарова: Реакция Запада на события в Афганистане шокирует
В ОАК опровергли информацию, что Ил-114-300 не примет участие в "Армии-2021"
Евро впервые с конца июня подешевел до 86 рублей
За сутки в России подтверждено 20 914 случаев COVID-19 в 85 регионах
Эпидемиолог Горелов: При иммунизации 80% населения COVID-19 станет сезонным