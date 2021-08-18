В Ростове экологический парк "Темерник" будет достроен позже срока

Строительство крупнейшего линейного экопарка на берегу реки Темерник ведется с серьезными нарушениями и недочетами, признали в администрации Ростова-на-Дону. До конца года подрядчики должны сдать "Первую милю", часть большого проекта застройки в районе городского зоопарка.

Однако после выявленных ошибок рабочим приходится многое переделывать, а это существенно повысит стоимость объекта и может привести к переносу сроков сдачи.

За 1990-е и начало 2000-х годов Темерник, этот уникальный ростовский водоем, захирел. Берега зарастали камышами, а нечистоплотные предприниматели и несознательные граждане сбрасывали туда бытовые отходы и строительный мусор. Но несколько лет назад началась реабилитация реки. Были вычищены берега, местные власти усилили контроль за сбросами, начали благоустраивать территорию, привлекая общественников, экспертов и специалистов в этой сфере. В 2019 году проект "Первая миля" победил в народном рейтинге общественных мест, подлежащих благоустройству.

Сейчас строительство в полном разгаре. Рабочие прокладывают дорожки, сажают цветы и деревья, устанавливают смотровые площадки вдоль Дона и так далее. Выглядит все красиво. Однако на этапе проектирования было допущено немало ошибок.

Выяснилось, что подрядчики даже не получили разрешение на работу в водоохранной зоне, не согласовали ее с ресурсоснабжающими организациями. Тропинки проложены не по плану, смотровые площадки установлены там, где смотреть не на что, а про дренажную систему, автополив и водоотводящие пути вообще забыли. В проекте не была учтена ликвидация свалок, на которых скопилось более 500 тонн мусора, как и демонтаж старых конструкций, завоз тысячи тонн чернозема для новой растительности и покос камыша на четырех гектарах вдоль реки.

- Без корректировки проекта принять такой объект мы не можем, - отметил накануне глава администрации Ростова Алексей Логвиненко. - Мы не согласны ни с какими отговорками, что, мол, здесь какие-то особые геологические условия. Да, объект рельефный, непростой. Но это не отменяет обязанности делать все грамотно и думать наперед.

По данным администрации города, дополнительные затраты подрядной организации на исправление ошибок уже превысили 25 миллионов, составлена смета еще на 15, сейчас она проходит госэкспертизу. Сколько всего денег понадобится, чтобы довести проект до ума, пока неясно. Как и то, будут ли взысканы убытки с виновных или все оплатит бюджет. Власти рассчитывают, что "Первую милю" все-таки удастся сдать до холодов, но это при условии, что не обнаружатся новые нарушения и снова не придется что-нибудь переделывать.