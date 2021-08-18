Цифровая котлета: Какой будет еда через 50 лет

Каждый третий россиянин считает, что через полвека мы будем употреблять еду, которая обеспечит большинству из нас здоровое, правильное питание. Еще 36 процентов уверены, что пища будущего будет подстроена под наши индивидуальные потребности. При этом каждый четвертый уже знает, что такое клеточная свинина, рыба и курятина из пробирки. Правда, попробовать такое мясо готовы пока далеко не все. Таковы данные опроса, проведенного одним из венчурных фондов, специализирующемся на инвестициях в фудтех.

Но что говорят ученые, какая еда нас ждет через 50 лет? Об этом - интервью "РГ" с кандидатом медицинских наук, диетологом, доцентом кафедры госпитальной терапии и скорой медицинской помощи Уральского государственного медицинского университета Ларисой Федотовой.

Лариса Валентиновна, так что все-таки, на ваш взгляд, будет у нас в тарелках в будущем?

Лариса Федотова: Как бы это ни показалось странным, но на то, что мы в будущем будем есть, повлияет цифровизация. Причем еще гораздо раньше, чем через 50 лет. Уже сегодня мы с помощью разных гаджетов измеряем, сколько шагов прошли, какой у нас уровень глюкозы, пульс, давление и т. д. Правда, пока всем этим "докторам на руке" мы не особо доверяем, используем их, скорее, ради интереса. Потому что разные умные гаджеты и число шагов могут насчитать разное. Но в будущем систему отстроят, данные с устройств-помощников будут поступать врачу, он их тщательно проанализирует, и скажет, что человеку оптимально употреблять в пищу, исходя из его индивидуальных особенностей. То есть "цифра" позволит выработать стратегию рационального питания индивидуально для каждого. Причем, для этого не нужно будет стоять в очереди в поликлинику, получать талоны и тому подобное. В основе этого лежит телемедицина, а она уже сейчас активно развивается.

Лариса Валентиновна, на ваш взгляд, по какому пути пойдет человечество в выборе еды будущего? Преследуя модный сегодня тренд на эко-продукты или, напротив, на технологичную еду? То же мясо, выращенное из стволовых клеток, например.

Лариса Федотова: Думаю, мы пойдем по пути - выбирай качественное и полезное с учетом индивидуальных потребностей своего организма. Ну и очевидно с поправкой на содержимое своего кошелька, так, увы, будет всегда.

Для кого-то не очень полезны деревенские натуральные продукты из-за повышенной жирности. А кто-то ни за что не будет есть мясо из пробирки, за которое сегодня так ратуют защитники животных. Дело в том, что широкомасштабное производство такого мяса может потребовать увеличения добавок в виде гормонов в биологическую культуру. Кроме того, пока не разработана ни одна технология изготовления искусственного мяса в больших масштабах без использования антибиотиков для предотвращения инфекций, что в свою очередь может провоцировать аллергию у тех, кто к ней склонен. Хотя конечная цель у создателей такого продукта благая - производство более здорового мяса, чем обычное, в первую очередь за счет снижения содержания жира и регулирования питательных веществ. В культивируемое мясо добавляют, например, омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты. Поэтому выбор перед нами будет стоять всегда. И в будущем, безусловно, тоже.

А какие продукты вы бы исключили из питания вовсе?

Лариса Федотова: Ни один не стала бы вычеркивать из рациона, если только человек ничем не болен. Нам нужны и сахар, и соль, и жиры, и глютен, и лактоза, о вреде которых так часто твердят. Другое дело, что во всем нужна мера, вопрос заключается лишь в том, - что, сколько, как и когда можно съесть. Питание должно быть сбалансированным, а потому - разнообразным. Есть нужно 4-6 раз в день, небольшими порциями, изредка можно себе позволить и что-то из фаст-фуда, ничего страшного в этом нет. Я бы вообще советовала почаще прислушиваться к собственному организму, он сам подскажет, что ему нужно - и сегодня, и в будущем.

Кстати

Пятого августа 2013 года в Лондоне был представлен первый гамбургер, содержащий 140 грамм культивированного мяса, которое было создано группой профессора Марка Поста из университета Маастрихта. Повар Ричард Макгоун приготовил гамбургер перед телекамерами. При этом эксперты, попробовавшие его, посчитали, что мясо слишком сухое и обезжиренное.

В 2020 году в Сингапуре была официально одобрена продажа курятины, произведенной в лаборатории американской компанией.