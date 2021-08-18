Экс-глава Сургута добился возмещения ущерба за уголовное преследование

Дмитрий Попов, экс-мэр крупнейшего города Югры, добился частичного возмещения финансового ущерба, понесенного в результате уголовного преследования. Суды - сначала арбитражный, а затем общей юрисдикции - длились в общей сложности четыре с половиной года. Главу Сургута обвиняли в превышении должностных полномочий и злоупот­реблении ими, но в итоге полностью оправдали.

Проблемы с правоохранителями у Попова возникли из-за совхоза "Северный". Десять лет назад "РГ" рассказывала о перипетиях довольно известного в автономном округе многопрофильного муниципального хозяйства. Тогда оно стало приходить в упадок, без дотаций из местного бюджета существовать уже не могло. В итоге активы разоренного совхоза продали, частный инвестор отказался от животноводческого направления, решил построить большой парниковый комплекс, только и тем планам не суждено было сбыться. В самый напряженный период, когда пошли задержки с выплатой зарплаты, состоялась своеобразная "гуманитарная" сделка, которая и насторожила прокуратуру.

В 2010-м в собственность муниципалитета безвозмездно передали около двух миллионов кубометров строительного пес­ка с дамбы водохранилища ГРЭС-2. Спустя два года приблизительно половина этого объема отошла, также бесплатно, совхозу "Северный", находящемуся на грани банкротства (соответствующая процедура возбуждена в 2013-м). Песок - товар востребованный. Совхоз принял его по балансовой стоимости 36 руб­лей за куб, затем реализовал по 44,5 рубля одной сургутской компании. А та часть купленного перепродала, уже в 2,2 раза дороже, строительной фирме.

Прокуратура настаивала: бюджет потерял десятки миллионов рублей, ведь товар ушел не по рыночной стоимости. Однако суд бывшего мэра оправдал

Правоохранители настаивали: бюджет потерял десятки миллионов рублей, ведь песок продан по цене, очень далекой от рыночной. Потому предложили отыграть операцию в обратном порядке: первому покупателю вернуть песок аграриям и взамен получить уплаченные деньги. Однако преж­де сделка должна быть признана недействительной, а заведомый проигрыш муниципалитета в лице сельхозпредприятия доказан заключением компетентных экспертов и подтвержден в арбит­раже. Представители мэрии приводили на первых заседаниях различные аргументы в доказательство правовой чистоты купли-продажи. В свою очередь предполагаемый выгодоприобретатель, производствен­но-коммерческая компания, недоумевал от "упрощенного подхода", ведь, как заявлялось, не учтены расходы на извлечение песка в районе дамбы, доведение его до кондиции, транспортировку.

История экспертиз в этом деле - отдельная тема, обширная, любопытная и несколько странная. В предельно сжатом виде она такова. Первое заключение подготовлено с подачи правоохранительных структур. Судью она не убедила, главным образом потому, что средняя стоимость песка оценивалась по рынку декабря 2016 года, а не 2013-го, как следовало бы. "Свою" экспертизу вызвался представить покупатель песка (и впоследствии сделал это). Суд же, не теряя времени, подключил сертифицированную организацию. Она сначала не брала "глубинные образцы" для исследования, ждала, когда оттают грунты и сойдет снег, а затем повысила стоимость услуги в 50 раз - до трех миллионов руб­лей. Тогда с песком начал "разбираться" центр независимых экспертиз, выводы которого, а также квалификация одного из специалистов вновь не удовлетворили суд сполна. Ближе к завершению 2018-го еще одна группа специалистов взялась за комплексную экспертизу, оценив работу в 310 тысяч рублей. Наконец поставлена точка: законность сделки арбитражем подтверждена, в том числе в апелляционной инстанции.

Все это время Дмитрий Попов проходил по делу в качестве третьего лица. В марте 2019-го он получил обвинительное заключение, вскоре стартовал уголовный процесс. Экс-мэру инкриминировали не только санкционирование операции с песком (экспертный вердикт гос­обвинение не убедил), но и "незаконное предоставление" совхозу одиннадцати миллионов рублей субсидии. А также сомнительную с точки зрения использования бюджетных средств сделку по приобретению строения по улице Профсоюзов под размещение детсада. Бывший градоначальник не преминул напомнить, что песок вовлекли в оборот в неотложный момент, когда совхоз "Северный" ходил в должниках и его работники дожидались зарплат. По эпизоду с выкупом помещения пояснение дала замгубернатора Югры, куратор финансового блока: потрачены деньги окружного бюджета, здание находится в собственности муниципалитета, об убытках бюджету речи нет.

По двум статьям УК РФ обвинение просило приговорить бывшего главу Сургута к 4,5 года лишения свободы условно. Суд, все свои заседания проведший в открытом режиме (хотя некоторые участники не хотели находиться в публичном поле), оправдал Дмитрия Попова. В феврале этого года он вернулся на работу в нефтегазовую компанию, откуда и пришел когда-то на пост главы органа исполнительной власти. Нынешней весной Попов решил взыскать с государства потерянную за 4,5 года зарплату, около 24 миллионов рублей, плюс траты на адвокатов - 650 тысяч. Сургутский горсуд удовлетворил ходатайство реабилитированного гражданина, но только в части расходов на юридическую помощь. Продолжения не следует: у заявителя, добившегося также официального извинения за неправомерное уголовное преследование, более нет желания вести процессуальную эпопею.

P. S.

Когда верстался номер, стало известно, что бывший градоначальник решил подать иск о возмещении нанесенного ему морального вреда - в рамках гражданско-правовых отношений.