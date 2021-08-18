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Текст:   Татьяна Воробьева 
12:18 18.08.2021

В каких городах России быстрее продаются квартиры

Типичная не новая квартира, выставленная сегодня на продажу, это двушка площадью чуть больше пятидесяти квадратных метров. При этом время, за которое собственнику удается ее реализовать, довольно сильно отличается в российских городах.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Так, по данным ДомКлик и геосервиса 2ГИС, быстрее всего жилплощадь находит нового хозяина в Краснодаре: в среднем от подачи объявления до сделки проходит две недели. На втором месте - Омск: время жизни объявления составляет 19 дней. На третьей позиции - Москва: 21 день. Четвертое место делят Санкт-Петербург и Новосибирск: в обоих мегаполисах через 22 дня после размещения информации о продажи квартиры находись покупатель на нее. Замыкает пятерку Екатеринбург со сроком в 24 дня.

Фото: iStock
Стали известны регионы, где новостройки обогнали по цене вторичку

Пятерка самых неторопливых городов выглядит так: первая тройка с конца - Волгоград, Махачкала и Владивосток, где на то, чтобы найти покупателя, потребуется 36 дней. В Калининграде срок чуть поменьше - 33 дня. И еще чуть быстрее пойдет процесс в Самаре - 31 день от подачи объявления до отклика на него.

При средней площади вторичного жилья в 51,8 квадратных метра в столичных городах она чуть больше: в Москве - 54, а в Санкт-Петербурге 56,8. Бесспорным же лидером по размерам предлагаемых квартир - Махачкала: 74 "квадрата". Но это потому, поясняют аналитики, что самым распространенным вариантом на вторичке здесь являются трехкомнатные квартиры.

"Самая маленькая площадь продаваемых квартир зафиксирована в Томске, Омске, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Владивостоке - в среднем в пределах 47-49 квадратных метров", - говорится в исследовании.

По данным ДомКлик, средняя стоимость квартир на вторичном рынке - около 74 тысяч рублей за "квадрат". Самая высокая, само собой, в столице страны (более 233 тысяч), а самая низкая - в Челябинске (более 42-х).

Между тем

По данным "АвитоНедвижимость", спрос на долгосрочную аренду жилья в России во II квартале 2021 года превысили аналогичные показатели прошлого года на 20 процентов. При этом чаще всего россияне интересовались однокомнатными квартирами.

Ставки на рынке за год выросли на девять процентов, и средняя стоимость аренды квартиры по стране составила 18 782 рублей в месяц.

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