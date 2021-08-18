Из экологического доклада убрали данные о челябинских предприятиях

Выбросы загрязняющих веществ в регионе за три года снижены на 108,3 тысячи тонн, сообщило министерство экологии Южного Урала, связав успех с проводимой в области комплексной работой по улучшению экологической ситуации.

По данным ведомства, объем выбросов в 2020 году по сравнению с 2017-м сократился на 17,7 процента. Достижение это, подчеркивают в ведомстве, обес­печено модернизацией производственных мощностей, рекультивацией свалки в Челябинске, но основной эффект - снижение на 14,2 процента - все-таки результат техперевооружения предприятий. Дальше будет еще лучше: до 2024 года только в южноуральской столице выбросы в атмосферу должны уменьшиться на 30 процентов, показав лучшую, чем в целом по стране, динамику.

Между тем в комплексный доклад об экологической ситуации в Челябинской области в 2020 году не включены данные о количественных выбросах в атмосферу промышленных загрязнителей, как всегда было в предыдущие годы, и это настораживает активных жителей.

По данным экологов, более 50 процентов выбросов в городе приходится на долю Челябинского металлургического комбината. Как явствует из прошлогоднего доклада, в 2016-м его вклад в загрязнение атмосферы составлял более 67 тысяч тонн вредных веществ, а со второй площадки металлургического комплекса, коксохимического производства, в трубу улетело почти 18 тысяч тонн. За 2017 год данные отсутствуют, зато в 2019-м валовые объемы двух производств составили соответственно более 65 и 14,6 тысячи тонн.

Одну из последних публичных акций, демонстрирующую снижение нагрузки на воздушный бассейн, металлурги провели в марте 2020-го. Связана она была с вводом после модернизации двух ключевых агрегатов - домны № 4 и конвертера № 1. В компании тогда подчеркнули, что реконструкция позволит снизить выбросы на 116 тонн в год, это соответствует 0,17 процента по отношению к показателям двухлетней давности. Общественники заметили тогда, что приветствовать следует любое экологическое начинание, однако, судя по цифрам, имиджевый эффект для предприятия от иных мероприятий порой куда ощутимей, чем фактическая польза для города.

Другой заметный в Челябинске загрязнитель, электрометаллургический комбинат, выбросы даже нарастил - с 7,7 тысячи тонн в 2017-м до 7,8 в 2019-м. То же произошло с фирмой "Спецавтоколонна" (с 2,3 до 5,9 тысячи тонн). Правда, как упоминается в том же докладе, вклад автотранспорта в 2018-м по сравнению с предыдущим годом вырос на 11,3 процента, а в 2019-м снизился на 71.

Сведения комплексного доклада, размещаемые на сайте мин­экологии, не давали полной картины по всем предприятиям, тем не менее были доступным источником, информирующим жителей о тенденциях и усилиях основных загрязнителей, и это служило одним из инструментов общественного контроля. Теперь остались только выборочные официальные сводки о промышленных выбросах.