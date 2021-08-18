Екатеринбуржцы, воспитывающие детей, уже подзабыли, что еще десяток лет назад получение путевки в детский сад было сложной задачей. За эти годы в столице Урала капитально отремонтировали и построили с нуля десятки детских учреждений - проблем с местами давно нет, но возведение детсадов продолжается ускоренными темпами. Новая цель - обеспечить юных уральцев местами в современных и комфортных школах. Эту задачу власти решают при поддержке федерального бюджета и в тесном партнерстве с местным бизнесом.

В обеспечении мегаполиса социальной инфраструктурой участвуют многие крупные застройщики. Среди них компания "Атомстройкомплекс", для которой работа в рамках нацпроекта "Образование" стала отдельным важнейшим направлением.

- За 26 лет компания построила десятки образовательных учреждений, накопив большой опыт проектирования и возведения объектов социальной инфраструктуры. В этой работе мы давно и эффективно взаимодействуем с правительством Свердловской области и администрацией Екатеринбурга, - рассказывает генеральный директор "Атомстройкомплекса" заслуженный строитель РФ Валерий Ананьев. - Сегодня важная задача связана с реконструкцией уже существующих школ - на компактном участке в сложившейся застройке мы стремимся разместить передовой объект, соответствующий высоким современным стандартам.

Один из недавно завершенных проектов - здание школы № 80 на Уралмаше - в нынешнем сентябре примет учеников. Старая школа стояла на этом участке с 1936 года, но, по сути, от нее остался только номер: обветшавшее здание, в котором уже опасно было находиться, снесли. Теперь на его месте - современный учебный корпус.

Учителя и ученики, два года ютившиеся в соседних школах, в восторге: новая 80-я смотрится потрясающе - не только само здание и вымощенный разноцветной плиткой двор, но и пришкольная территория. Здесь выполнен профессиональный ландшафтный дизайн: разбиты рулонные газоны и яркие клумбы, проложены фигурные дорожки, высажены разные виды хвойных и лиственных деревьев, кустарников. Проектировщики продумали даже такой нюанс, как пик цветения растений: он совпадает с весенними и осенними школьными торжествами. На сравнительно небольшом участке есть и несколько спортплощадок, которые строители оборудовали с учетом возраста учащихся: для ребят из начальной, средней школы и старшеклассников.

Педагогам уже не терпится начать работать с оборудованием, которым оснащены все 42 учебных класса: удобная мебель, проекционные экраны, многофункциональная школьная доска, доступ в Интернет, возможность подключения особых устройств для лабораторных исследований в зависимости от специфики изучаемого предмета - все по последнему слову техники.

- Школа XXI века должна быть современной, высокотехнологичной, и от проекта к проекту мы растем и совершенствуемся, - с удовлетворением отмечает Валерий Ананьев. - Сегодня школа - это средоточие новых технологий, и речь не только о компьютерной и оргтехнике, но и об оснащении спортивных, актовых залов. Одним из первых объектов, построенных нашей компанией, был Kамерный театр в Екатеринбурге- тогда мы гордились работой над таким сложным, уникальным объектом. Сегодня в каждой новой школе актовый зал по оснащению не уступает профессиональному театру.

В двухуровневой библиотеке 80-й школы создана возможность как для тихих занятий, так и для тематических лекций. Фото: Татьяна Андреева/РГ

В здании 80-й школы предусмот­рены отдельные блоки для учебных и массовых мероприятий. В актовом зале - отличная акустика, звукоизоляция, свет, мягкие кресла, сцена, режиссерская, уютные гримерки и помещения для хранения инвентаря. Зал рассчитан на 387 мест плюс еще семь - для детей с инвалидностью, для которых есть и специальный подъемник. А еще в новой уралмашевской школе двухуровневая библиотека: здесь создана возможность как для тихих занятий, так и для тематических лекций в зале с проектором, телекамерами и другой оргтехникой, позволяющей вести онлайн-трансляцию. Подросткам точно понравится лаунж-зона, где можно уютно устроиться в кресле-мешке с книжкой. Наверняка будут востребованы и шахматный класс, тренажерный зал, кабинет 3D-моделирования, а для ребят помладше обустроена игровая с наборами развивающих конструкторов, включая LEGO.

В целом здание очень функционально: вместительный гардероб, фойе с красивой мебелью и широкие лестничные марши с прозрачным ограждением, огромная столовая. А еще вся территория школы оснащена системой "умный дом". Она позволяет управлять температурой и влажностью, контролировать пожарную безопасность, режим проветривания помещений, есть и кнопка срочного вызова охраны. Ну а местным властям также очень важно, что в результате реконструкции вместимость 80-й школы выросла более чем вдвое - с 425 до 1000 учеников.

Строители подчеркивают: обес­печить четкое выполнение работ по нацпроекту "Образование", гарантировать сроки и высокое качество компании позволяет наличие собственных производств - в составе "Атомстройкомплекса" есть заводы по выпуску цемента, панелей "филигран", из которых коробку детского сада можно возвести за полгода, силикатного кирпича для фасадной отделки и даже тротуарной плитки для благоустройства территории.

Отметим, что ни один детсад или школа, построенные "Атомстройкомплексом", не похожи друг на друга: компания постоянно совершенствует свои наработки и создает новые. При этом в ее портфеле есть проекты социальных объектов, рекомендованные Минстроем РФ к тиражированию по всей стране. В формировании нового облика детских учреждений строителям помогают и работники сферы образования.

Нынешним летом завершилось строительство детского сада на 300 мест в Академическом районе, на улице Академика Парина. В новом здании разместится подразделение крупнейшего дошкольного учреждения № 43. В его составе пять филиалов, три из них построил "Атомстройкомплекс".

- С "Атомстройкомплексом" мы эффективно взаимодействуем уже по третьему детсаду, - рассказывает заведующая МАДОУ № 43 Татьяна Лихачева. - Я как руководитель вовлечена в работу уже на стадии проектирования, затем регулярно посещаю стройку. Мы стараемся совместно продумать решения, наиболее комфортные для детей и персонала. Например, в этот раз мы вместе работали над проектом озеленения территории, в том числе добавили хвойные растения.

Благодаря декоративным башенкам здание детсада похоже на сказочный замок. Внутри - тоже настоящая сказка для сотрудников, детей и их родителей: спортивный и актовый залы, медицинский кабинет, светлые игровые комнаты и спальни. Планируется, что первых воспитанников этот "замок" примет уже в сентябре.

В ближайшее время компания "Атомстройкомплекс" введет в эксплуатацию еще один детский сад на 250 мест в микрорайоне Солнечном. Кроме того, запроектированы два здания дошкольных учреждений, а также школы для Академического - сейчас они проходят экспертизу.

Прямая речь

Валерий Ананьев, генеральный директор компании "Атомстройкомплекс":

- Город должен развиваться комплексно, тогда он привлекателен для жизни и работы. Поэтому наша компания работает не только над возведением современного жилья, но и выступает в качестве генерального подрядчика строительства объектов социальной инфраструктуры - детских садов, школ, теат­ров, больниц. Общая цель, над которой сегодня активно работают строители и власть, - обеспечить сбалансированное развитие всех районов города, дать возможность горожанам пользоваться современными услугами, получать удовольствие от жизни в Екатеринбурге. Сегодня необходимо комплексно менять целые микрорайоны: строить жилье, красивые улицы, бульвары, не говоря уже о школах и детсадах. С этой задачей бизнес в одиночку не справится - нужна программа, которая позволит сделать город современным и комфортным. Хотелось бы, чтобы эта программа предусматривала строительство инфраструктуры в тех районах, где сконцентрированы усилия многих застройщиков, где идет активное расселение ветхих, частных и аварийных домов и запланирован большой объем ввода жилья.