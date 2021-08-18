На Ямале создан "медвежий спецназ" из-за часто выходящих к людям хищников

На Ямале белые и бурые медведи так часто стали выходить к людям, что властям пришлось создать специальную группу оперативного реагирования из зоологов и спасателей. В критической ситуации, когда косолапые приближаются к жилью человека, "медвежий спецназ" готов вылететь, усыпить животных и перевезти их на безопасное для людей расстояние.

Случаи, когда топтыгины выходят к людям, в последнее время в на Ямале происходят едва ли не ежедневно - то в одном, то в другом муниципалитете. Так, в Тарко-Сале семья медведей едва не подплыла прямо к расположенному в местном парке городскому пляжу. Своими криками их спугнули отдыхающие. Территорию тут же оцепили полицейские и казаки, отдыхающих попросили удалиться. На следующее утро следы этих животных, в том числе и маленьких медвежат, были обнаружены рыбаками в пяти километрах от этого места.

А недавно неподалеку от поселка Самбурга медведи "без стука" вошли в сторожку многодетной семьи рыбаков. Благо, хозяев в тот момент не было, но "гости" перепортили их продукты, которые те припасли на долгие месяцы вперед - перевернули и разодрали пакеты с сахаром и макаронами, а также емкости с маслом на сумму больше 25 тысяч рублей. Семья в итоге в сезон активной ловли рыбы осталась без провизии.

Случаи, когда топтыгины выходят к людям, в последнее время в на Ямале происходят едва ли не ежедневно - то в одном, то в другом муниципалитете

Примерно тогда же бурых топтыгиных видели в Новом Уренгое. Ну а несколько белых медведей в это же время подбирались к стойбищу кочевников в Сеяхинской тундре. Насмерть перепуганные тундровики сообщили об этом властям. На помощь оленеводам-кочевникам впервые вылетела специальная группа, состоящая из ученых, специалистов службы по охране биоресурсов и спасателей. Существовал риск, что голодные животные могут напасть на людей. Специалисты были готовы в случае необходимости обездвижить и перевезти медведей на территорию национального парка "Гыданский" полуострова Явай и на остров Неупокоева. Как говорят ученые, на сегодня это самый гуманный способ, когда в итоге не страдают ни люди, ни животные.

Члены специальной группы обследовали тундру на вертолете и в конце концов белых медведей обнаружили. Позже, усыпив животных специальным препаратом и обследовав их, ученые пришли к выводу, что животные на самом деле довольно упитанные, а значит, шли к людям скорее из любопытства, а не для того, чтобы напасть. Поэтому на далекие острова их решили не перевозить, а просто переместили на безопасное расстояние от стойбища кочевников.

К слову, на Ямале сейчас создают большой реабилитационный центр для диких животных, чтобы помочь им в критических ситуациях. Ведь встреча их с человеком может закончиться трагически...

Компетентно

Леонид Баскин, доктор биологических наук, профессор Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН:

- Одна из причин, почему бурые медведи выходят к людям, - наличие на окраинах городов и поселков мусорных контейнеров и свалок с пищевыми отходами. Это бесстрашный и очень адаптивный зверь. Известны случаи, когда люди и сами прикармливают медведей с рук, но поступать так категорически нельзя. Все-таки это дикое свирепое животное, а не дрессированный цирковой мишка.

Но, безусловно, наведываться к людям хозяина тайги заставляет не только возможность "бесплатно столоваться". Ведь раньше медведи выходили к деревням только в голодные годы. Дело тут еще и в том, что в последнее время на медведей стали меньше охотиться. Уже нет необходимости убивать этих животных ради еды, а их шкуры не особо ценятся. И вообще мы выступаем за сохранение всего живого, что нас окружает. Но разумная охота служит одновременно и регулятором численности медведей, как и других крупных хищников. В северных регионах нашей страны их стало значительно больше, чем еще лет 10-15 назад. Ко всему прочему медведь перестает бояться человека с ружьем, теряет природный страх.

Что касается белых мишек, то они вынуждены побираться и идти к людям, потому что тает и все дальше уходит от берегов лед. А с него они добывают рыбу, нерпу, морского зайца, моржа и других морских животных...