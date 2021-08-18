На Ямале после пожара на производстве скончались трое рабочих

Следственный комитете ЯНАО возбудил уголовное дело после несчастного случая на производстве в Надыме: накануне здесь пострадали пятеро рабочих нефтеперекачивающей станции. Трое сегодня скончались в больнице.

Ведется расследование по части 1 статьи 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении работ", сообщила пресс-секретарь ведомства Елена Демьянова.

По данным правоохранительных органов, накануне днем около полудня бригада субподрядной организации на территории станции в 40 километрах от Надыма работала внутри резервуара - готовила его к нанесению антикоррозийной защиты.

"Предварительно установлено, что аварийная ситуация возникла в результате хлопка паров газовоздушной смеси в емкости, которую вывели из эксплуатации в связи с проведением ремонтных работ", - рассказали в прокуратуре автономного округа.

Надзорное ведомство также со свой стороны начало проверку обстоятельств в происшествия, которое привело к гибели людей.