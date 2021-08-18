На Южный Урал привезли племенных свиней из Канады

Свиней пород йоркшир, ландрас и дюрок в челябинский аэропорт доставил, перелетев через океан, Boeing-747. Заказчиком племенного "груза" является крупная агрофирма, имеющая на территории области 11 свинокомплексов, где содержится 800-тысячное поголовье.

Специалисты утверждают, что именно на животных привезенных пород сегодня базируется современное свиноводство, а поставщик, компания Genesus, - мировой лидер в сфере свиной селекции. К ее услугам челябинский заказчик прибегает уже третий раз. Первых породистых поросят в племенные репродукторы агрофирмы завезли в 2013-м, спустя пять лет для улучшения генетических ресурсов поголовье пополнили новой партией. Теперь обживаться в новых условиях будут еще 900 свинок и 300 хряков.

Все животные перенесли многочасовой перелет нормально, отмечает начальник управления ветеринарии областного минсельхоза Сергей Тузов. Организаторы постарались, чтобы путешествие не вызвало у необычных пассажиров стресса. Хрюшек разместили в специальных деревянных боксах с поилками. После приземления их доставили на площадку агрофирмы, где "иностранцам" положен 30-дневный карантин. За свинками будут наблюдать: брать анализы, контролировать поведение, прежде чем переведут к основному племенному поголовью.

Пополнение необходимо для обновления генетичес­кого ядра стада, поддержания его продуктивных качеств, улучшения потребительских свойств мяса.

- Заграничные породы выносливее и крупнее, обладают необычайно высокой скоростью роста, у них более тонкое строение костяка и выраженные мясные формы, - объясняет заместитель гендиректора компании по свиноводству Ольга Афиногентова.