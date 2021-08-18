На Урале представили опытный образец умного дефибриллятора

Уральский завод представил новую модель дефибриллятора для стационаров, отделений реанимации, кардиохирургии и карет "скорой".

Как рассказали в пресс-службе Уральского федерального университета, который также задействован в проекте, устройство может работать как в автоматическом, так и в ручном режимах.

Аппарат анализирует состояние пациента, выявляя и учитывая целый ряд параметров (пульс, ЭКГ, сатурацию - то есть уровень кислорода в крови) перед подачей разряда. В зависимости от полученных показателей, он регулирует силу тока. Помимо этого, значительно улучшена эргономика и простота использования.

"Новый дефибриллятор - это умный прибор, применение которого позволяет максимально исключить врачебную ошибку", - пояснил министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, и подчеркнул: работа над аппаратом не закончена, и скоро он может получить еще несколько дополнительных функций.