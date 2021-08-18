Новейшую сельхозтехнику представили белорусские предприятия на Всероссийском Дне поля, который состоялся в селе Кадниково близ Екатеринбурга.

Комбайны, трактора, сеялки традиционно привлекли внимание участников агрофорума. В этот раз интерес был особый: практически все белорусские сельхозмашины "наделены" искусственным интеллектом, что значительно облегчает труд механизатора.

О наличии "ума" сигнализировала желтая наклейка на ветровом стекле кабины. Это значит, что машина способна самостоятельно идти по запрограммированному маршруту. А благодаря камерам ночного видения в полной темноте "находить" препятствия. "Разрабатывать модели роботизированных комбайнов в нашем конструкторском бюро начали три года назад. Промышленное производство запустили в 2020-м. И сейчас новинки с искусственным интеллектом представляем российским сельхозпроизводителям", - пояснил "СОЮЗу" заведующий конструкторским отделом "Гомсельмаш" Юрий Поздняков.