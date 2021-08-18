Рабочих рук хватило: Строительство на Урале резко пошло в рост

Свердловская область изменила целевой показатель ввода жилья: вместо 2,6 миллиона квадратных метров здесь собираются сдать до декабря 2,7.

- Все предпосылки для этого есть. За семь месяцев мы вышли на 1,38 миллиона. Это примерно на 50 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, - отметил министр строительства региона Михаил Волков.

По его мнению, такая отраслевая динамика объясняется общим ростом промпроизводства. Стройкомплекс показал четыре процента плюсом (не только в сегменте жилья).

- Это говорит о том, что принятые антикризисные меры, и федеральные, и на уровне региона, простимулировали отрасль. Мы вместе с бизнесом задумались о создании очень серьезного задела на перспективу и на 18 процентов увеличили объем жилья в стадии строительства. Сейчас это примерно четыре миллиона квадратных метров, - подчеркнул Волков.

Определенные надежды регион возлагает на инфраструктурное меню: федеральное правительство предложило целый набор инструментов, чтобы активизировать развитие дорожной и социальной инфраструктуры, которое неизбежно отразится и на жилищном строительстве. В это меню входят бюджетные кредиты, средства от перераспределения акцизов и инфраструктурные кредиты ВЭБ.РФ. Они добавят к действующим программам господдержки объемом 1,1 триллиона рублей еще 2,4 триллиона. Но есть нюанс: большинство мер - на возвратной основе. Регионам установят лимиты, размер которых определят с учетом уровня долговой нагрузки. По словам Михаила Волкова, Свердловская область подготовила заявку на 11 миллиардов рублей. Детали министр раскрывать отказался, но намекнул, что, если такие деньги удастся привлечь, это будет просто грандиозный скачок для отрасли.

По словам аналитика Уральской палаты недвижимости Михаила Хорькова, отрасль действительно продолжает демонстрировать быструю восстановительную динамику.

- Для оценки рыночного предложения не стоит смотреть на показатели ввода - это похоже на попытку изучить "прошлогодний снег", ведь к моменту сдачи в эксплуатацию большинство квартир уже продано, - поясняет эксперт. - Более показателен индикатор текущего строительства. А он с весны 2021 года стремительно растет и уже вернулся к показателям 2019 года.

Свердловская область подготовила заявку на господдержку на 11 миллиардов рублей: если такие деньги удастся привлечь, это будет грандиозный скачок для отрасли

По данным единой информсистемы, на конец июля в России возводилось 99,4 миллиона квад­ратных метров. Из них 95 миллионов по 214-ФЗ, что на четыре процента больше показателя июля 2020-го и на десять - января текущего года (минимум последних лет). В лидерах - Воронежская, Тюменская, Калининградская области. Среди аутсайдеров - Саратовская, Рязанская области, Санкт-Петербург.

По всей видимости, на улучшении ситуации в отрасли сказался не только общий рост производства, но и решение кадрового вопроса. Еще в начале года застройщики били в набат из-за того, что поток мигрантов на Средний Урал снизился почти на 20 процентов. Конечно, не все ехали на стройки, но даже цифры Свердловскстата красноречиво свидетельствовали: среднесписочная численность в этой сфере сократилась на 3,4 процента. Региональное объединение девелоперов обратилось в правительство РФ с просьбой открыть "зеленый коридор" для рабочих из СНГ. По оценкам бизнеса, дефицит кадров на рынке составлял тогда 40-50 процентов: остро не хватало каменщиков, отделочников, арматурщиков, бетонщиков.

Голос отрасли власти услышали, хотя и не сразу: сначала сняли ограничения на въезд граждан Азербайджана, Армении, Киргизии и Казахстана. Для остальных смягчили входной ценз для приглашающей стороны. Теперь привлекать мигрантов из Узбекистана и Таджикистана, а именно из этих стран традиционно массово ехали на уральские стройки, могут не только крупные застройщики, но и их субподрядчики.

Как рассказал "РГ" директор департамента по труду и занятости Свердловской области Дмитрий Антонов, примерно раз в 2-3 недели межведомственная комиссия рассматривает заявки на организованный набор. Затем они утверждаются в Москве, составляются поименные списки и согласовывается процедура ввоза трудовых мигрантов чартерами. Что касается замещения иностранцев россиянами, то это происходит, но цифры на самом деле пока незначительные.

- Мы договорились с агентствами по внешнетрудовой миграции Узбекистана и Таджикистана о взаимовыгодном сотрудничестве, - добавляет заместитель гендиректора Уральского объединения строителей Денис Снетков. - Агентства государственные, поэтому совершенно безвозмездно помогают привлекать кад­ры по заявкам. Также они занимаются обучением персонала в стране исхода. Спустя три месяца слушатели получают документы. Дальше им организуют онлайн-собеседование, и, если работодателя все устраивает, он оформляет билеты.