Шагнувшие за Урал: Сибирское летоисчисление началось с Ермака и Тюмени

Современное летоисчисление идет с рождения Христа, а ряда сибирских городов, начиная с Тюмени, которой исполнилось 435 лет, - с похода в зауральские земли Ермака (440 лет назад). Открытый в Великом Новгороде в 1862 году памятник "Тысячелетие России" увековечил 129 выдающихся людей. Среди них нет Ивана Грозного, "принявшего Сибирь" от Ермака, зато сам Ермак - есть.

Но, конечно же, Тюмень намного старше - ей, вполне вероятно, уже за тысячу. В глубокой древности послужила, зовясь Чинги-Турой, столицей Сибирского ханства, по территории превосходившего, для понимания, уральский округ. Здесь чеканилась собственная серебряная монета. Любопытно, что Ибак, один из правителей Чинги-Туры, в 1991-м попал на лицевую сторону купюры номиналом один уральский франк.

Тюмень, пожалуй, один из самых интересных городов России, с потрясающей, в чем-то феноменальной, биографией. Три века в русскую эпоху и десятки лет в советский период - скромный провинциальный городок, окруженный с одной стороны сос­новыми массивами, с другой - тарманскими болотами. Однако это узловой город на сухопутных и речных путях: с древности через него проходила караванная дорога из Азии в Поволжье. Так что зайти в большую Сибирь, минуя Тюмень, было невозможно.

Чехов по пути на Сахалин на день остановился на день в гостинице "Пале-Рояль", прежде чем нестись-трястись на очередной тройке по ухабам самой безобразной, по его выражению, дороги в мире. Семью Николая II по пути в Тобольск, пос­ле того как высадили с поезда на станции-пристани Тура, сразу проводили в каюты парохода "Русь", в коих она провела до отплытия едва ли не сутки. Прочие сосланные в "холодный дикий" край, а также каторжане, Достоевский к примеру, прошли через тюменский тюремный замок. Тогда он находился на окраине, ныне же - в самом центре по соседству с важными офисами, торговыми комплексами. Между тем замку, полузабытому, невидимому за стеной следственного изолятора, история отмерила уже 235 лет. Поздравим старожила...

До Второй мировой Тюмень - "тиха, от столиц далека, от окраин". Сюда-то и подался после захвата большевиками Зимнего предпос­ледний премьер России князь Львов, один из самых порядочных чиновников страны. Ладно бы прос­то схоронился - организовал акционерное общество. Спустя пять месяцев его арестовали, и он объяснял комиссару: "Вы не можете себе представить, какие богатства таятся в Сибири. Я создал общество для изучения и использования природных запасов края". (Кто бы тогда представлял эти запасы, во второй половине ХХ века во многом определившие судьбу державы?!).

Понятна "географическая" логика Сталина, в 1941-м отправившего в тихую срединную Тюмень спецсостав с телом Ленина. За саркофагом последовали эшелоны с демонтированными в западных областях заводами оборонки. За считанные месяцы объемы промпроизводства выросли в десятки раз, а ближе к концу войны индустриальную Тюмень повысили до статуса регионального центра. Недавно он отметил роскошными салютами присвоенное ему в мае звание "Города трудовой доблести".

Эти и прочие события в вос­хождении-возвышении Тюмени произошли в значительной мере благодаря… царскому министру путей сообщения адмиралу Константину Посьету. Он почетный гражданин города, хотя ни разу в нем не бывал. Заслуга Посьета - в утверждении плана прокладки железной дороги, будущего Транссиба, через Тюмень. Были ведь и альтернативные "заманчивые варианты". В противном случае город, скорее всего, остался бы на периферии сибирской экономики. И бабушка надвое сказала, стал бы он центровым при освоении богатейшей кладовой планеты, вторым по значимости городом после Москвы по управлению нефтегазовым комплексом. Напомню, что Виктор Черномырдин в должности замминистра газовой промышленности жил с семьей в Тюмени, где находился его офис.

Уместно добавить: шика-блеска у "столицы советского ТЭК" не наблюдалось. Еще в 70-е годы в слякотную погоду даже по центральным улицам люди ходили в резиновых сапогах. Лишь в нынешнем столетии город, получая солидные бюджетные доходы, неузнаваемо преобразился, стал в РФ рекордсменом по темпам прироста населения, выбился в лидеры по объемам строительства, качеству дорог.

Впрочем, и в далеком прошлом немало славных страниц, которыми тюменцы должны гордиться. Скажем, во второй половине XIX века Тюмень превратилась в центр судостроения к востоку от Волги-Камы. В базовой отрасли трудилось 40 процентов всех горожан, занятых на заводах и в мастерских. А если шагнуть в глубь времен… Тюменский ученый-историк Александр Еманов привел факт, меня поразивший: "Уже спустя полвека после Ермака в Тюмени жило больше, чем в Великом Новгороде, Нижнем Новгороде или Владимире".

- Ее жители являли собой свое­образную сборную команду выходцев из полутора десятков городов - от Бухары и Самарканда до Москвы и Пинеги, от Пелыма до Черкасс. Тюмень помогала в строительстве и воинской охране других сибирских городов: Красного Яра (Красноярска), Тары, Кузнецка (Новокузнецка), Томска, - рассказывает Еманов.

Тобольск называют сегодня отцом городов сибирских. Тогда Тюмень по праву - их мать.

На заметку

Первые русские города Сибири:

Тюмень (1586 год), Тобольск (1587), Березов (1593), Сургут, Тара (1594), Нарым (1596), Мангазея (1600), Томск (1604), Туруханск (1607), Енисейск (1619), Красноярск (1628), Илимск (1630), Усть-Кут (1631), Якутск (1632).

От пушнины до масла

В России до XVIII века единственным валютным ресурсом являлась пушнина. Она ценилась исключительно высоко. В начале XVII века человек, владевший десятью собольими шкурками, был не просто богатым, он мог быть спокоен за будущее не только своих детей, но и внуков. В среднем за год в XVII веке из Сибири поступало более 100 тысяч соболей. Считается, что они составляли 20 процентов доходной части госбюджета.

К середине XVIII века Сибирь перешла на самообеспечение по основным продуктам питания. Наиболее благоприятные условия для саморазвития сложились в конце XIX - начале XX веков. Рос "обычный" экспорт, доходы от которого оставались в Сибири. Ежегодно в начале прошлого века экспортировалось более миллиона тонн зерна, до 100 тысяч тонн коровьего масла - 90 процентов общероссийского экспорта этого продукта (по количеству скота на душу населения Сибирь тогда в 2-3 раза превосходила Европейскую Россию). Население с середины XIX века выросло более чем в четверо и достигло в 1913 году 10 миллионов человек - вместе с Дальним Востоком.

Виктор Суслов, член-корреспондент РАН

Есть вопросы к атаману

"Кто вы, атаман Ермак?" - под таким заголовком в июльском номере журнала "Родина" размещен материал круглого стола, участники которого искали ответы на вопрос: этот легендарный человек - "Колумб Руси, проложивший дорогу в Сибирь" или "жестокий колонизатор"? Приводим отдельные высказывания историков.

Александр Еманов, доктор исторических наук:

- Сибирь примкнула к России без кровавых потрясений, насилия. Военные схватки с Кучумом - это одно, а процесс присоединения, объединения - нечто другое. Прошло всего-навсего полвека после вхождения Ермака в Сибирь, и, смотрите, во вчера еще самой глуши сформировался впечатляющий нас мир. Уровень свобод в Тюмени был небывалый, определенно превосходил Москву.

Александр Ярков, доктор исторических наук:

- Нельзя поход Ермака приравнивать к религиозным войнам - шла борьба за право управлять территорией. (К слову, до прихода казаков Кучум в схватке за власть с сибирским правителем Едигером убил его - считай, единоверца)... Ермак и Кучум в историческом контекс­те средневековой Западной Сибири - фигуры насколько сложные, настолько и равнозначные.

Николай Никитин, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН:

- Потомок Чингисхана стал единоличным правителем Сибирского ханства, разорвал вассальные отношения с Москвой, когда она была сожжена в ходе очередного крымского набега, приказал убить царского посла. Начались опустошительные набеги на русские уральские поселения… Что стало бы с Западной Сибирью, останься она под Кучумом?

Александр Вычугжанин, доктор исторических наук:

- Кучум, суровыми методами обращавший аборигенов в мусульманскую веру, нарушил все обязательства, пошел войной на Урал… В последующем ему давали шанс - предлагали стать в регионе лояльным царю наместником, но он отказался.