Стоимость "борщевого набора" на Южном Урале пошла вниз

Стоимость "борщового набора", состоящего из картофеля, капусты, моркови, свеклы, лука, на Южном Урале стремится вниз после сезонного взлета, отмечают в минсельхозе области. По данным овощеводов, на 11 августа отпускная цена картофеля снизилась до 18 рублей за килограмм, моркови - до 27,3, что на уровне аналогичного периода прошлого года. Мониторинг цен в крупнейших торговых сетях показал, что картофель подешевел за неделю на 12 процентов, капус­та - на семь, лук и огурцы - на три, морковь - на два процента. Средняя цена картофеля в магазинах составила 44 рубля за килограмм, моркови - 69.

Еще недавно овощи были буквально золотыми: в конце июня стоимость моркови и свек­лы доходила до 100 рублей за килограмм. Нынешней весной цена свеклы в сетевых магазинах оказалась вчетверо выше, чем в июле прошлого года, картофеля - в 2,5 раза, что весьма чувствительно для семейных бюджетов.

По данным областного минсельхоза, в 2020 году в регионе собрали 430 тысяч тонн картофеля и 153 тысячи тонн овощей открытого грунта - для обеспечения собственных нужд этого достаточно. К тому же несколько лет назад была снята проблема с овощехранилищами, которых на Южном Урале прежде не хватало. К примеру, в 2020-м введено в строй хранилище в сов­хозе "Акбашевский", половину затрат на его строительство возместило государство. Сейчас новые и модернизированные мощности, емкость которых - 174 тысячи тонн единовременного хранения, позволяют сберегать урожай до следующего лета. В чем же причина взрывного роста?

По словам замминистра сельского хозяйства региона Инны Подшиваловой, весенне-летние ценовые горки возникли из-за того, что запасы прошлого сезона закончились в мае, овощи ввозились из других регионов, где они тоже оказались в дефиците из-за засухи, а также зарубежья - Турции, Азербайджана, Египта, Пакистана, сокративших из-за пандемии посевные площади. Как всегда бывает, покачнувшийся баланс спроса и предложения пришпорил цены, а теперь с поступлением в торговлю продукции нового урожая цифры двинулись в обратном направлении.

Ретейлеры подтверждают: новый урожай дошел до прилавка. По словам руководителя направления по работе с госорганами "Регион Южный Урал" торговой сети "Пятерочка" Алексея Алейникова, обеспечивая поставку продукции в 400 магазинов в Челябинской области, сеть работает не только с региональными поставщиками, но и предприятиями из Свердловской области, Башкортостана. Тем не менее все ингредиенты "борщевого набора" от местных хозяйств есть на прилавках.

Заинтересованность в работе с локальными поставщиками подчеркивает и директор торгового комплекса "Лента" в Челябинске Андрей Пятков. Поступ­ления уральского урожая здесь ждут с нетерпением и готовы идти навстречу фермерам, организуя для них торгово-закупоч­ные сессии. По словам Пяткова, в дальнейшем ретейлер готов проводить на своих площадях ярмарки, фестивали с участием местных производителей, например, на парковочных местах у супермаркетов.

Вопрос о сезонных ярмарках поднимают и на федеральном уровне. В Министерстве промышленности и торговли РФ констатируют: количество рынков и ярмарок в стране сократилось с 2007 года более чем в шесть раз - с 6 тысяч до 900 с небольшим. Их необходимо возрождать.

Чтобы поддержать местных производителей, челябинский минсельхоз отправил торговым компаниям списки сельхозпредприятий и фермеров, готовых осуществлять поставки. Через центр "Мой бизнес" реализуется программа "Сделано в Че": для областных поставщиков организуются специальные стенды в магазинах. Первые появились в торговом комплексе "КС" в Челябинске, сообщает начальник отдела торговли и потребительского рынка регионального минэкономразвития Екатерина Варганова.

Прямая речь

Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства Российской Федерации:

- За последний месяц оптовые цены на продукты "борщевого набора" значительно снизились. Ряд категорий уже дешевле, чем год назад. По мере роста объемов отечественных овощей на рынке их стоимость будет снижаться. Важно, чтобы у производителей был доступ на крупнейшие интернет-площадки, и мы уже сотрудничаем в этом направлении с "Яндексом" и Россельхозбанком. Планируем обучать производителей работе на маркетплейсах, готовить рекомендации по повышению качества продукции и совершенствовать меры господдержки.