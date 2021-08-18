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18.08.2021 06:42
Рубрика: Общество

В Челябинске зафиксирован сильнейший выброс сероводорода

Текст: Татьяна Воробьева

Сегодня ночью система мониторинга зафиксировала экстремально разовые превышения по сероводороду в районе очистных сооружений в Металлургическом районе Челябинска. Факт сильнейшего выброса в своем Telegram-канале прокомментировал замминистра экологии области Виталий Безруков.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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ЧП было подтверждено сначала Центром экологического мониторинга, затем - передвижными лабораториями, которые выехали на место. Из-за случившегося в некоторых районах города чувствуется сильный запах сероводорода - канализации.

"Учитывая жаркую и безветренную погоду Минэкологии рекомендует предприятиям Металлургического, Калининского, Курчатовского, Тракторозаводского районов снизить дополнительно выбросы в воздух, а мэрии - усилить полив улиц", - подчеркнул Безруков.

Жителей столицы Южного Урала просят без нужды не открывать окна, меньше находиться на улице, если такая возможность есть, надевать маски и пить побольше воды.

На данный момент ситуация чуть улучшилась, запах уже не такой резкий, как было несколько часов назад.

"Все материалы переданы в надзорные органы для проверки, установления причин и наказания виновных в рамках административного расследования", - отметил заместитель министра.

В регионах Общество Экология Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

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