В Каменске-Уральском помогут многодетной семье погорельцев

Администрация Каменска-Уральского объявила сбор вещей для многодетной семьи Семеновых-Крапивиных, которые после пожара живут в палатке.

Каменцы несут погорельцам и продукты питания, и предметы первой необходимости. С помощью благотворителей и добровольцев начали восстанавливать дом.

Напомним, семь человек в начале августа лишились крова и большей части имущества. Младших детей поселили у бабушки с дедушкой, а старшие с родителями остались в палатке у пепелища: продавать уцелевший скот и попытаться отстроить заново жилье.

Квартиру в маневренном фонде города ремонтируют специально для Семеновых-Крапивиных. Но погорельцы переживают, как оценят социальные службы условия во временном жилье, и не станет ли метраж муниципальной квартиры и другие коммунальные проблемы поводом забрать из семьи детей.

В министерстве социальной политики региона постарались успокоить Елену Крапивину:

- Речи о том, чтобы изъять детей из семьи, нет и не может быть. Управление предложило до завершения ремонта пожить детям в более благоприятных условиях - в центре для несовершеннолетних. Семья отказалась, потому что у них есть возможность разместиться у бабушки. Администрация города, а также неравнодушные жители делают все возможное, чтобы семье помочь. И предложение о переезде - один из таких шагов.

Семья уже написала заявление на социальную помощь и меры поддержки, им будет перечислено 60 тысяч рублей. Кроме того, Семеновы-Крапивины получают компенсацию проезда на учащихся и детские пособия.