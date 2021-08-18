В Тюменской области выявили факты незаконных рубок леса

От одного до трех миллионов рублей штрафа, до пяти лет принудительных работ со штрафом от 300 до 500 тысяч рублей, а то и до семи лет лишения свободы грозит тюменскому предпринимателю, посчитавшему территорию лесного фонда своей собственной. Также его освободят от должности и запретят работать по профилю.

Обвинительное заключение по уголовному делу на днях утвердила региональная прокуратура. Руководителю предприятия "Тюмень Лес" вменяют незаконную вырубку, хранение, перевозку и реализацию на крупную сумму 6,2 тысячи сосен, берез и елей. В департаменте лесного комплекса Тюменской области размер ущерба оценили в 56 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, с декабря 2018 года по июль 2020-го без разрешительных документов мужчина нанимал работников и формировал бригады для заготовки древесины в Варваринском участковом лесничестве Ярковского района. Уголовное дело рассмотрит Ярковский районный суд.

А в Тюменском районе ищут неизвестных, самовольно захвативших участок леса близ деревни Ушакова, где тоже есть признаки деятельности черных лесорубов. Профильное ведомство начало проверку.