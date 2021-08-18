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18.08.2021 05:26
Рубрика: Общество

Вильфанд: Россию до конца рабочей недели ждет аномальное тепло

Очень жаркая погода продержится в большинстве регионов России до конца рабочей недели. Местами аномалия может достигать 10-12 градусов, сообщает РИА Новости со ссылкой на синоптиков.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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"До пятницы вся карта будет в красных оттенках, что означает положительную погодную аномалию, только в воскресенье небольшая территория, где температура ниже нормы", - озвучил прогноз научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он уточнил, что самые большие аномалии - до 12 градусов - ожидаются в Приволжье и на Урале. Столбики термометров там поднимутся до отметки +31 градус. На Таймыре вместо стандартных 4 градусов тепла будет 14.

Жарко и на юге Центрального федерального округа. По словам метеоролога, такие высокие температуры редко бывают даже в июле, а для августа это и вовсе редкое явление.

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