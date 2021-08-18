Роспотребнадзор оценил риск распространения сибирской язвы в России

Риска распространения сибирской язвы в России практически нет. Об этом заявили в Роспотребнадзоре, комментируя информацию о вспышке инфекции в Китае.

Ранее власти китайской провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией, напомнили жителям региона о необходимости профилактики сибирской язвы. Это произошло на фоне нескольких случаев заболеваемости в провинции Шаньси.

В Роспотребнадзоре напомнили, что Шаньси расположена в центральной части Китая и не имеет общей границы с РФ.

"На всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором проводится усиленный контроль прибывающих лиц", - говорится в сообщении ведомства, которое цитирует РИА Новости.

Сибирская язва - особо опасная инфекционная болезнь, поражающая кожный покров, реже - легкие и кишечник. Инфекция передается человеку от больного животного. Основными симптомами инфекции являются повышение температуры тела, озноб, головная боль, сильная слабость и ломящие боли в пояснице. Кроме того, для язвы характерны кожные проявления - от небольшого красноватого пятна до язвы.