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18.08.2021 09:45
Рубрика: Экономика

Росреестр: как определить границы земельного участка

Текст: Михаил Загайнов
Российская газета - Неделя № 187(8538)
Росреестр разъяснил порядок межевания земельных участков. В ведомстве отмечают, что эта процедура является добровольной, однако позволяет избавить собственника от многих проблем.
Новые границы участка придется согласовать с соседями. Фото: Photoxpress Новые границы участка придется согласовать с соседями. Фото: Photoxpress
Новые границы участка придется согласовать с соседями. Фото: Photoxpress

"Именно отсутствие точно определенных границ является причиной большинства конфликтов между владельцами смежных земельных участков", - пояснили в Росреестре.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Наличие четко установленных границ позволяет без проблем совершать с участком любые операции и сделки.

"Ошибочные сведения о площади участка могут стать причиной неверного определения его кадастровой стоимости и, как следствие, неверного определения размера земельного налога", - добавили в ведомстве.

Как узнать, внесены ли в ЕГРН границы земельного участка?

Вся необходимая информация содержится в выписке из ЕГРН. Если в реестре не окажется необходимых сведений, в выписке будет особая отметка: "Границы земельного участка не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства".

Также можно воспользоваться сервисом "Публичная кадастровая карта" (ПКК). Найти конкретный объект на ней проще всего по адресу. Если в окне описания объекта стоит отметка "Без координат границ" или площадь указана как декларированная, значит, границы участка не установлены.

Как уточнить границы участка?

Межеванием занимаются кадастровые инженеры. Именно они проводят все нужные измерения и расчеты.

Ошибки в определении границ могут привести к неправильному начислению налога

Если есть забор, то замеры проводят по нему. Если забора нет, лучше заранее обозначить углы участка колышками. После ознакомления с результатами замеров границы участка необходимо согласовать с владельцами смежных участков. После этих работ кадастровый инженер составляет межевой план.

Какие нужны документы?

Уточнение границ земельного участка проводится на основании сведений, которые содержатся в правоустанавливающем документе. Дополнительно могут быть использованы сведения, указанные в документах, определявших местоположение границ участка при его образовании.

Если таковых нет, уточнение можно провести в соответствии с границами, существующими на местности 15 и более лет и закрепленными с использованием природных объектов или объектов искусственного происхождения.

Как согласовать границы участка с соседями?

В согласовании новых границ с владельцами смежных участков также поможет кадастровый инженер: либо путем извещения, либо в индивидуальном порядке.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Если найти соседей не получается, кадастровый инженер публикует извещение в местной прессе. Адресат будет считаться уведомленным, даже если не прочитает объявление.

Правообладатели смежных участков должны подтвердить свое согласие, подписав акт согласования.

Далее документы необходимо передать в Росреестр. При наличии обоснованных возражений учетно-регистрационные действия будут приостановлены, а решать разногласия соседям придется уже в суде.

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