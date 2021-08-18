Россия планирует с нуля создать будущее мировой энергетики

Водорода в мире сейчас производится гораздо меньше, чем о нем говорят. Мирового рынка водорода не существует, а спрос на этот ресурс локален и ограничен. Европа, США и страны Азии, пока особенно не заинтересованы в заметном увеличении производства водорода, но и быть против такого пути развития энергетики не могут. Это ничем не противоречит общему тренду на декарбонизацию.

Фото: Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Сергей Тихонов

Концепция развития водородной энергетики, принятая в августе правительством, - это собственная программа действий России в мировой климатической повестке. Нашей стране не придется принимать чужие правила игры - Евросоюза или других стран - и будет что противопоставить пограничным мерам углеродного регулирования.

Вряд ли сама по себе водородная энергетика получила бы в России такой импульс, если бы не вызовы со стороны потребителей традиционных энергоносителей, особенно из Европы, считает эксперт Аналитического центра при правительстве РФ Александр Курдин. По его мнению, экологическая повестка, конечно, требует от человечества серьезного пересмотра подходов к производству и потреблению энергии, но у этих изменений есть и перераспределительные эффекты, и есть бенефициары, которые форсируют темпы ее развития.

Европе, где традиционные ресурсы почти иссякли, надоело самой оплачивать свои эксперименты с солнечной и ветровой энергетикой, которая по-прежнему живет за счет преференций, субсидирования и льгот (в разных странах от 20 до 50%. - "РГ"), говорит глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Поэтому в ЕС придумали пограничный углеродный налог, который перенес бы нагрузку финансирования развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на страны, экспортирующие углеводороды.

В ответ на это Россия предложила развивать водородную энергетику, которая позволяет использовать в качестве сырья углеводороды, но при этом считается низкоуглеродной. Проблема только в том, что если сфера традиционных ВИЭ в Европе активно развивается уже пару десятилетий, то водородная энергетика пока находится в зачаточном состоянии. Теперь перед Россией стоит задача создать и быстро развить новую отрасль. В плюс нам идет то, что определенная база для этого в нашей стране уже есть. Это технологии и сырье.

С точки зрения партнера GКEM Analytica Евгения Гавриленкова, окажется ли российский водород востребован на внешних рынках и насколько, пока неясно. А вот переход на более широкое использование водорода как топлива внутри страны должен позволить снизить углеродный след в самой России, что поможет вписаться во взятые на себя международные обязательства.

Пока совокупный ежегодный спрос на водород - 72 млн тонн, а включая смеси с другими газами - 116 млн тонн в год. В России производится ежегодно около 5 млн тонн водорода, который весь предназначается для внутреннего рынка - для промышленности и нефтепереработки. Аналогичная ситуация в других странах, водород производится рядом с предприятием его использующим. Причина в том, что транспортировка водорода в промышленных масштабах пока невозможна.

Вопрос о транспортировке водорода является важным, но пока не стоит на повестке, так как видимых путей его решения нет, отмечает директор практики стратегического и операционного консалтинга КПМГ в России и СНГ Максим Малков. Водород нельзя транспортировать, потому что он просто просачивается через металл и улетучивается. Поэтому сейчас производить водород можно только в местах его потребления. А главная проблема - это создание дешевой технологии его производства, уточняет эксперт.

"Сегодня водород из природного газа уже может конкурировать в отдельных странах в определенных сегментах потребления, в частности, на транспорте и в распределенной генерации", - говорит старший консультант VYGON Consulting Екатерина Колбикова. При сегодняшней оптовой цене российского газа себестоимость "серого" водорода (из газа без улавливания CO2. - "РГ") составляет 0,9 доллара за кг, тогда как стоимость "голубого" водорода (из газа с использованием технологий улавливания и хранения СО2) на 70% выше. Водороду, получаемому путем электролиза воды на базе АЭС и ВИЭ ("желтый" и "зеленый" водород соответственно. - "РГ"), пока сложно конкурировать с альтернативой из углеводородного сырья - в текущих условиях производство "желтого" и "зеленого" обойдется в 4,4 и 5,4 доллара за кг соответственно, уточняет эксперт.

Для Европы приоритетом является получение "зеленого" водорода. Но обеспечение заявленных потребностей только за счет ветра и солнца, скорее всего, будет невозможно, отмечает директор департамента налогов и права "Делойт" в СНГ Юлия Меньшикова. В ЕС отмечают важность развития других технологий. А Россия как экспортер с перспективами в области производства "голубого" водорода, имеет все шансы занять важное место на европейском рынке.

Поставлять в Европу "зеленый" водород наша страна едва ли сможет. Сектор ВИЭ в России развит слабо. К тому же никаких конкурентных преимуществ перед водородом местного производства или сделанного в странах с высоким КПД солнечной и ветровой генерации (южных или прибрежных) у нашего водорода не будет.

Развитие водородной энергетики внутри страны поможет снизить углеродный след

При этом импорт "зеленого" водорода из РФ может быть привлекательнее по сравнению с собственными производствами в странах, где высокие цены на газ и электроэнергию. К примеру, в Южной Корее себестоимость выпуска "зеленого" водорода в среднем составляет 10,2 доллара за кг. Поэтому конкурентоспособность может быть обеспечена за счет развития технологий в транспортировке водорода, считает Колбикова.

Пока технологий транспортировки нет, Россия, например, может поставлять газ до места потребления водорода в Европе и здесь производить "голубой" водород, забирая в хранилища улавливаемый СО2, предполагает Малков. Но, по сути, это будет все тот же экспорт газа, уточняет эксперт.

По мнению руководителя научного проекта в области повышения энергоэффективности и снижения выбросов в атмосферу ANSELM Максима Канищева, наибольшие перспективы у нашей страны в производстве "желтого" водорода. У нас есть возможность производить водород дешевле, чем это делают европейцы, благодаря наличию большого количества атомных станций и компетенций по их строительству. При этом ветровая и солнечная генерация дороже, а их негативное влияние на окружающую среду скоро будет оценено Европой и объем инвестиций в эти виды генерации будет существенно скорректирован, считает Канищев.

При этом на повестке дня также остается вопрос безопасности хранения водорода. Пока его решение обходится слишком дорого и все равно не дает стопроцентной гарантии безопасности. Водород при утечке из хранилища и при соединении с кислородом очень взрывоопасен и горюч. В 2019 году в Норвегии взорвалась водородная заправка. К счастью, обошлось без жертв, но серьезно пострадало около 500 машин в радиусе полкилометра от заправки. Бензиновые АЗС тоже могут загореться, но масштабы аварий несопоставимы.