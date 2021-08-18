Россия стала основным поставщиком мяса во Вьетнам

Российский рынок полностью насыщен отечественным мясом птицы и свининой. Чтобы строить дальше новые предприятия, увеличивать количество рабочих мест и отчислять больше налогов, теперь нужен экспорт. При этом не только безразмерный Китай является перспективным каналом сбыта. Огромный рынок рядом - Юго-Восточная Азия.

В 2020 году рост экспорта мясной продукции составил 49%, за первую половину этого года - еще 26%, следует из данных федерального центра "Агроэкспорт" при минсельхозе. В первую очередь прибавку дало расширение поставок свинины во Вьетнам - там случилась эпидемия африканской чумы свиней (АЧС), поэтому страна была вынуждена нарастить импорт свинины. Доступ на этот рынок Россия получила только в конце 2019 года. А уже по итогам первого полугодия 2021 года Россия вышла на первое место среди стран - экспортеров мяса в эту страну. За шесть месяцев этого года мы поставили во Вьетнам 61,8 тысячи тонн мяса, то есть в 2,6 раза больше того же периода 2020 года. Экспорт свинины вырос в 2,5 раза, до 55 тысяч тонн. Также было экспортировано 6,1 тысячи тонн мяса птицы и 933 тонны говядины.

Позиции крупнейшего покупателя российского мяса сохраняет Китай. По итогам полугодия объем поставок в КНР составил 69 тысяч тонн. Но это на 13% меньше, чем за тот же период 2020 года. Вьетнам стал импортером нашего мяса N 2.

Юго-Восточная Азия - большой и перспективный рынок. Страны региона могут выступать альтернативой экспорту мяса в Китай. Это важно с учетом того, что по свинине рынок Китая для нас закрыт. А поставки мяса птицы в КНР сокращаются, говорит президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Прежде всего нам интересны Вьетнам, Индонезия, Малайзия и Филиппины. Но не все эти страны открыты для нас.

Малайзия - это рынок халяль (продукции, допустимой к употреблению в исламе). Поэтому свинина туда не идет. Более того, требования Малайзии к продукции халяль несколько отличаются - они требуют дополнительной сертификации в малайзийских органах. Кроме того, Россия еще не согласовала ветсертификаты для поставок в эту страну. Примерно та же ситуация с Индонезией. Это интересный рынок и для птицы, и для говядины, и для свинины (Индонезия не вся мусульманская). Но при этом опять пока нет ветеринарных соглашений.

В Филиппины несколько месяцев назад одна из российских компаний отправила первую партию птицы. Но, поскольку Роспотребнадзор заявил, что среди сотрудников птицефабрики выявил грипп птиц, этот экспорт сразу же прекратился.

Китай любит российские куриные лапки. Вьетнам предпочитает покупать российскую свинину

Поэтому сейчас для поставок российского мяса из стран Юго-Восточной Азии доступен только Вьетнам. Помимо перспективности самого рынка привлекает зона свободной торговли, которая дает нам определенные таможенные преимущества, говорит Давлеев.

По оценке эксперта, если снять все ограничения на поставки в Юго-Восточную Азию, емкость этого рынка может составить по свинине 200-300 тысяч тонн, мяса птицы - до 0,5 млн тонн. С открытием границ и возвращением туристов возможны также поставки говядины, баранины и индейки. Рано или поздно Россия закрепится на этом рынке, уверен Давлеев. Недаром первых сельскохозяйственных атташе минсельхоз отправил именно в страны Юго-Восточной Азии, отмечает он.

Что хочет покупать Китай

Китай уже несколько лет является крупнейшим покупателем российского продовольствия. Но технические стандарты, правила ведения бизнеса, потребительские предпочтения отличаются от того, к чему мы привыкли в России, говорит руководитель "Агроэкспорта" Дмитрий Краснов.

Китай - это не просто страна с самым большим по численности населением, но и страна с быстрорастущими доходами. Рост доходов приводит к изменению структуры потребления, увеличению доли мяса в рационе, росту спроса на кондитерские изделия и молочную продукцию. В результате Китай наращивает импорт продовольствия, который увеличился на 59% за последние пять лет.

Россия не в полной мере смогла воспользоваться конъюнктурой китайского рынка в последние годы из-за невозможности поставлять свинину и регионализации по зерновым культурам, считает Краснов. Тем не менее наш экспорт в Китай растет, а для птицеводов, например, китайский рынок стал крупнейшим в плане экспорта. Все последние годы российский экспорт в КНР показывает двузначные темпы роста, в результате в 2020 году он оказался более чем вдвое больше, чем в 2017-м, а доля Китая в российском экспорте АПК увеличилась с 8% до 13%. "Потенциалом для существенного увеличения поставок в Китай обладают мясо и мясная продукция, растительные масла, шрот и жмыхи, кондитерские изделия, молочная продукция", - считает эксперт.