Россияне рассказали, в каких странах предпочитают отдыхать

Желающих отдохнуть в Турции в августе этого года - 28%, следует из опроса, проведенного экспертами РЭУ им. Г. В. Плеханова.

"Несмотря на пожары и ливни, это направление лидирует", - говорит доцент кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта университета Елена Никольская. По ее словам, это связано с тем, что Турция остается одним из самых дешевых направлений. Так, недельный отдых на одного человека в августе на ее курортах будет стоить от 24,5 до 42,4 тысяч рублей, в эту сумму входит перелет, проживание, питание, трансфер, отдельно оплачивается топливный сбор - 40 евро с человека.

На втором месте по популярности у россиян - Доминикана. Полететь в эту страну планирует каждый пятый опрошенный. Вторую неделю все рейсы на курорты Доминиканы отправляются со 100% загрузкой. Стоимость тура на неделю составляет от 75,3 до 90,9 тысяч рублей с перелетом, проживанием, питанием, трансфером.

Еще 20% россиян разделились в предпочтениях между Египтом, Тунисом и Мексикой. Туристам, которые планируют лететь в эти страны, включая полностью вакцинированных, необходимо в аэропорту предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не более чем за 72 часа до вылета (кроме детей до 12 лет, освобожденных от этой процедуры). Отдых в Египте на одного на неделю обойдется в сумму от 39,9 до 52,6 тысяч рублей в четырехзвездочных отелях "все включено", в стоимость входит перелет, проживание, трансфер. Отдых в Тунисе - от 35,2 до 54,2 тысячи рублей на одного человека при размещении двух взрослых. Отдых в Мексике - от 69,4 до 89,6 тысяч рублей за одного человека, включая перелет, проживание, трансфер, питание.

Часть россиян сообщила, что хотела бы посетить Испанию. Однако любителям отдыха в этой стране не повезло. Испания открыла двери не всем иностранцам. Россия пока отнесена к "высокорисковым" по коронавирусу государствам, в число которых также вошли Бразилия, Индия, Индонезия, Ирландия, Непал, Пакистан, Филиппины, ЮАР и Великобритания.

Несмотря на ряд ограничений, некоторые россияне готовы отправиться на Кипр, где с 1 августа непривитые туристы должны сдавать анализы на коронавирус каждую неделю. Правда, отели Кипра для поддержания спроса на отдых предлагают иностранцам бесплатные экспресс-тесты. Штраф за их отсутствие составляет 300 евро. Такие требования снизили спрос на этом направлении до 20%.

Около 10% опрошенных заявили, что хотели бы посетить Европу, однако она остается доступной не всем категориям граждан. Так, со 2 августа визовые центры Венгрии в 18 российских городах возобновили прием документов на выдачу туристических виз. Помимо стандартного пакета бумаг, россиянам необходимо предоставить и сертификат о вакцинации от коронавируса, который можно выгрузить на портале госуслуг. В список вакцин входит не только "Спутник V", но и другие медицинские препараты российского производства: "КовиВак", "ЭпиВакКорона" и однокомпонентная прививка "Спутник Лайт". Стоимость визы составляет 35 евро, плюс в 17,5 евро обойдется сервисный сбор. Посольства Чехии, Австрии и Словакии сообщили о частичном возобновлении работы визового отдела в Москве. Уточняется, что появилась возможность проставлять ранее одобренные деловые, студенческие визы для бакалавриата и магистратуры на учебный 2021-2022 год.

Всего в опросе приняли участи более 3 тысяч человек.