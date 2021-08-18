Российский уголь резко подорожал в Европе

Подорожание природного газа - не единственная причина роста угольных цен. Ископаемое топливо (уголь, газ, мазут и т.д.) обеспечивает стабильность работы электростанций. И потому в Германии объемы угольной генерации резко возросли еще из-за слабых ветров, что сделало невозможной работу ветряных электростанций, которые в 2020 году обеспечивали стране до 27% электроэнергии.

Мировой спрос на уголь увеличивается, несмотря на призывы к снижению выбросов CO 2 . Рост цен на него затронул и азиатское направление российского угольного экспорта. При поставках через порты Дальнего Востока на условиях FOB (расходы по доставке товара на судно несет продавец) стоимость тонны угля достигли 146 долларов - против 96 долларов в мае.

Американское информационное агентство Platts, специализирующееся в том числе на публикации ценовых котировок на энергетические полезные ископаемые, прогнозирует, что в ближайшее время уголь будет вытеснять газ в качестве топлива для электростанций там, где для этого есть технические возможности.