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Рубрика: Экономика

Росстат: В России подорожало мясо

Текст: Татьяна Карабут
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

На прошлой неделе самым подорожавшим продуктом в рознице стала свинина - цены на нее выросли на 0,9%, следует из данных Росстата. Говядина выросла в цене на 0,3%, баранина - на 0,2%. Цены на мясо птицы поднялись совсем незначительно - на 0,1%.

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Зато продолжили дешеветь овощи - уже несколько недель подряд они являются драйвером нулевой инфляции и даже небольшой дефляции. С 10 по 16 августа дефляция оказалась на уровне 0,01%. В целом овощи подешевели на 2%, в том числе морковь - на 7,6%, картофель и огурцы - на 3,9%, помидоры - на 3,4%, капуста белокочанная - на 0,6%, яблоки - на 0,5%. Не снизились цены только на лук. Цены на овощи "борщевого набора" ранее вызвали беспокойство федеральных властей и законодателей. Чтобы стабилизировать цены, предлагается минимизировать число посредников в цепочке от поля до прилавка.

До этого объектами пристального внимания властей из-за роста цен были сахар и подсолнечное масло, по которым между производителями и торговыми сетями были заключены соглашения о заморозке цен. На сахар они прекратили свое действие 1 июня, на подсолнечное масло они еще действуют до 1 октября. По данным Росстата, на прошлой неделе цены на сахар не изменились, на подсолнечное масло выросли на 0,1%.

Также наблюдалось снижение цен на колбасу полукопченую и варено-копченую - на 0,8%, рыбу мороженую - на 0,5%, вермишель - на 0,4%, водку - на 0,3%, молоко пастеризованное, макаронные изделия и печенье - на 0,2%. Но немного прибавили цены на гречку (0,2%), сливочное масло, рис, хлеб ржаной (0,1%).

Экономика Товары и цены Цены на продукты

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