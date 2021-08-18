Росстат зафиксировал подорожание бензина в рознице на 18 копеек

Средние розничные цены на автомобильный бензин за период с 9 по 16 августа выросли на 18 копеек до 48,86 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 11 копеек до 50,59 рубля за литр. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.

За неделю бензин марки АИ-92 подорожал на 15 копеек до 45,97 рубля за литр. Стоимость марки АИ-95 выросла на 17 копеек - до 49,75 рубля за литр, а цена марки АИ-98 увеличилась на 35 копеек - 57,34 рубля за литр.

Рост цен на бензин отмечен в 74 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего он подорожал в Петропавловске-Камчатском - на 2,2% (в среднем до 55,88 рубля за литр), Махачкале - на 1,9% (до 51,55 рубля за литр), Грозном и Южно-Сахалинске - на 1,6% (до 47,95 и 58,04 рубля за литр, соответственно).

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 45,05 до 50,07 рубля, марки АИ-95 - от 49,59 до 53,89 рубля, марки АИ-98 - от 49,99 до 59,99 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 44,40 до 46,25 рубля, марки АИ-95 - от 48,10 до 50,80 рубля, марки АИ-98 - от 57,50 до 59,10 рубля за литр.

В среднем с начала года бензин марки АИ-92 подорожал на 5,9%, бензин марки АИ-95 на 5,6%, марка АИ-98 - на 6,9%, а дизельное топливо повысилось в цене на 3,8%.

По сравнению с предшествующей неделей производство бензина с 9 по 15 августа увеличилось на 7,4%, а выпуск дизельного топлива - на 2,1%.

При этом, также по свежим данным Росстата, с 10 по 16 августа индекс потребительских цен (инфляция) снизилась по сравнению с прошлой неделей на 0,01%, а с начала августа на 0,03%. Инфляция с начала года составила 4,48%.