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18.08.2021 19:01
Рубрика: Экономика

Росстат зафиксировал подорожание бензина в рознице на 18 копеек

Текст: Сергей Тихонов

Средние розничные цены на автомобильный бензин за период с 9 по 16 августа выросли на 18 копеек до 48,86 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 11 копеек до 50,59 рубля за литр. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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За неделю бензин марки АИ-92 подорожал на 15 копеек до 45,97 рубля за литр. Стоимость марки АИ-95 выросла на 17 копеек - до 49,75 рубля за литр, а цена марки АИ-98 увеличилась на 35 копеек - 57,34 рубля за литр.

Рост цен на бензин отмечен в 74 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего он подорожал в Петропавловске-Камчатском - на 2,2% (в среднем до 55,88 рубля за литр), Махачкале - на 1,9% (до 51,55 рубля за литр), Грозном и Южно-Сахалинске - на 1,6% (до 47,95 и 58,04 рубля за литр, соответственно).

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 45,05 до 50,07 рубля, марки АИ-95 - от 49,59 до 53,89 рубля, марки АИ-98 - от 49,99 до 59,99 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 44,40 до 46,25 рубля, марки АИ-95 - от 48,10 до 50,80 рубля, марки АИ-98 - от 57,50 до 59,10 рубля за литр.

В среднем с начала года бензин марки АИ-92 подорожал на 5,9%, бензин марки АИ-95 на 5,6%, марка АИ-98 - на 6,9%, а дизельное топливо повысилось в цене на 3,8%.

По сравнению с предшествующей неделей производство бензина с 9 по 15 августа увеличилось на 7,4%, а выпуск дизельного топлива - на 2,1%.

При этом, также по свежим данным Росстата, с 10 по 16 августа индекс потребительских цен (инфляция) снизилась по сравнению с прошлой неделей на 0,01%, а с начала августа на 0,03%. Инфляция с начала года составила 4,48%.

Экономика Транспорт Бензин Цены на бензин

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