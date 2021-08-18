Изменение схемы лечения у больного раком должно проводиться коллегиально, с участием нескольких специалистов. И для этого будут активно задействовать возможности телемедицины. Такой подход предусмотрен новым порядком оказания медицинской помощи людям с онкологическими заболеваниями, который начнет действовать со следующего года. "РГ" - Неделя выделила основные моменты новых правил.

Кто и как ставит диагноз

За профилактику и скрининг рака отвечают врачи первичного звена - терапевты, врачи семейной практики, а также фельдшеры (если в сельской местности люди получают первичную помощь в медицинской амбулатории или ФАПе). Если возникает подозрение на онкозаболевание, пациента направляют в центр амбулаторной онкологической помощи, в первичный онкологический кабинет или поликлинику при онкодиспансере или онкобольнице.

На проведение исследований для подтверждения диагноза (биопсии, цитологического анализа) документ отводит очень жесткий срок - один день. Если такой возможности в амбулаторном центре или первичном кабинете нет - исследование проводится в ближайшем медучреждении, работающем по профилю "онкология".

Тактика лечения

Второй шаг: в случае, если диагноз подтвердился, врач-онколог первичного онкологического кабинета направляет пациента в онкологический диспансер (онкологическую больницу) для уточнения диагноза, определения тактики лечения. Там же, если понадобится, больной получит направление на операцию или получение другой высокотехнологичной медицинской помощи.

В сложных случаях врач-онколог онкодиспансера организует проведение консультации или консилиума врачей, в том числе с применением телемедицинских технологий. В федеральных онкологических центрах уже работает круглосуточная (с учетом огромной территории страны) служба проведения таких консультаций.

При изменении метода лечения проведение консилиума обязательно

Чтобы поставить диагноз вовремя и точно, в помощь онкологам в регионах работают референс-центры - туда отправляют цифровые изображения КТ и МРТ-снимков, патоморфологических исследований, результаты биопсии и т.д.

Тактика лечения устанавливается консилиумом врачей - в принятии решения участвуют профильные специалисты: врач-радиотерапевт (если необходима лучевая терапия), врач-нейрохирург (при опухолях нервной системы), химиотерапевт (для выбора схемы лекарственного лечения) и т.д.

"При изменении метода лечения проведение онкологического консилиума обязательно", - подчеркивается в документе.

Решение онкологического консилиума оформляется протоколом, который подписывают все его участники, и вносится в медицинскую карту больного.

Как ведут пациентов, прошедших лечение

Рак - сложное заболевание, рецидивы случаются очень часто, поэтому онкопациенты, завершившие курс лечения, обязательно остаются под медицинским наблюдением.

Уже в течение трех дней после постановки окончательного диагноза информация о больном должна поступать в единый федеральный регистр, а также в медицинскую организацию, которая отвечает за диспансерное наблюдение за ним.

Как происходит направление на получение высокотехнологичного лечения

Новый порядок сохраняет за пациентом возможность выбрать медицинскую организацию для высокотехнологичного лечения, и эта информация предоставляется пациенту лечащим врачом. Направление происходит с помощью Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, то есть вся информация о маршрутизации больного содержится в единой федеральной базе, и поэтому соблюдение сроков легко контролировать.

В документе подчеркивается, что "сроки ожидания оказания специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи не должны превышать сроков, установленных в программе государственных гарантий".

Реабилитация и санаторно-курортное лечение

При диспансерном наблюдении врач-онколог может назначить пациенту курс медицинской реабилитации, а также, если есть показания, отправить его поправить здоровье в санатории.

Где и как проходит лечение

Как и раньше, онкобольные наблюдаются и лечатся амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения). При этом сейчас все шире используется форма дневного стационара в центрах амбулаторной онкопомощи (больной находится в клинике и получает лечение днем, а на ночь уезжает домой). Более сложное лечение, требующее круглосуточного контроля за состоянием пациента, как и раньше, проводится в стационаре.

В документе также закреплено право больного на паллиативную медицинскую помощь. Хосписы и специализированные отделения в больницах организуют ее совместно с соцслужбами и НКО, в том числе и на дому.

Мнение

Проще и лучше

Александр Петровский, заместитель директора НМИЦ онкологии имени Блохина:

- Зачем нужны эти нововведения? Все нормативные документы нуждаются в обновлении. Прежний порядок был принят еще в 2012 году, а с 2019 года в рамках нацпроекта "Здравоохранение" у нас работает программа по борьбе с онкологическими заболеваниями. И, конечно, новые требования нужно было отразить в документе. Основная цель программы - чтобы каждый больной мог получать максимально квалифицированную, в том числе и высокотехнологичную помощь. Как показывают исследования, результаты лечения лучше в крупных специализированных медцентрах - там врачи быстро набираются опыта, там собраны все технологии, которые позволяют выбрать для каждого больного то, что подходит ему.

В новом порядке закреплено правило: если на месте больной не может получить адекватное лечение, то врач-онколог обязан отправить его в то медучреждение, где необходимая помощь будет оказана. Еще одно важное направление. Первичные онкологические кабинеты существуют уже много лет - туда обращаются пациенты с подозрением на рак, обследуются. Теперь эта система дополняется созданием центров первичной онкологической помощи, где также присутствует лечебный блок - чтобы больному не нужно было ездить на химиотерапию за сотни километров. И еще принципиальный момент: принятые изменения в 326-й закон об ОМС, где четко сказано: имея медицинскую документацию, пациент может самостоятельно обратиться в федеральный центр, даже без направления. И федеральные центры в рамках ОМС принимают таких больных и оказывают им помощь.