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18.08.2021 09:09
Рубрика: Экономика

На Дальнем Востоке запустили социально значимые авиарейсы

Новые межрегиональные авиарейсы Дальнего Востока
Текст: Евгений Гайва, Ольга Коваль, Дина Непомнящая (Южно-Сахалинск, Хабаровск)
Российская газета - Неделя № 187(8538)
Первые регулярные рейсы начали летать из Южно-Сахалинска в Петропавловск-Камчатский, из Шахтерска, Ногликов и Охи - в Хабаровск. Перелеты из Владивостока в Читу и Улан-Удэ стартуют 18 и 19 августа, рейсы из Южно-Сахалинска в Красноярск - 20 августа. С 18 августа самолеты также начнут летать по маршруту Хабаровск - Благовещенск - Тында, а с 19 августа по маршруту Кавалерово (Приморский край) - Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре - Благовещенск.
Билеты на самолет между регионами Дальнего Востока должны стоить не более 10,9 тысячи рублей. Фото: РИА Новости www.ria.ru Билеты на самолет между регионами Дальнего Востока должны стоить не более 10,9 тысячи рублей. Фото: РИА Новости www.ria.ru
Билеты на самолет между регионами Дальнего Востока должны стоить не более 10,9 тысячи рублей. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Выполнять социально значимые рейсы будет авиакомпания "Аврора". Самолеты будут летать в определенные дни недели, уточнили в аппарате полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе. Билеты должны стоить не более 10,9 тысячи рублей, их субсидирует государство.

Фото: yacobchuk / iStock
Какую экономию дадут "семейные" авиабилеты

На эти цели правительство выделяет более 1,5 млрд рублей. По плану такие рейсы должны повысить транспортную доступность регионов Дальнего Востока.

Мобильность населения в России по сравнению с советскими временами выросла в шесть раз, говорит директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин. Но вместе с тем произошла сегментация пассажиров. Если одна часть людей стала путешествовать с той же частотой, как путешествуют за рубежом, то другая вообще перестала летать.

Между тем человек должен ощущать, что он живет в России, а не в своем медвежьем углу. Для этого любые меры оправданны, говорит эксперт. Потому правительство прилагает все усилия, чтобы по крайней мере жители удаленных регионов страны имели возможность пользоваться авиатранспортом, даже если пока на этих рейсах не будет полной загрузки.

Как рассказала "РГ" представитель авиакомпании "Аврора" Татьяна Козырева, 4 августа рейсом из Южно-Сахалинска в Петропавловск-Камчатский улетели 27 пассажиров, притом что борт рассчитан на 70 мест. Но перевозчик ожидает, что рейс все же будет востребован благодаря доступным ценам.

Субсидировать рейсы между регионами способно только государство

Рейсы между регионами Дальнего Востока всегда были и, наверное, будут убыточными, а потому должны дотироваться - взять это на себя может только государство, замечает профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Плеханова Елена Джанджугазова.

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Чтобы выйти на окупаемость рейса на Дальнем Востоке, он должен загружаться на 75%, говорит председатель Ассоциации малой авиации Якутии Иван Лукин.

Стоимость перелета складывается из шести элементов. Это затраты на авиатопливо, которые доходят порой до 30% в общем объеме затрат, сборы аэропортов (еще около 33%), лизинговые платежи (около 12-17%). Также есть расходы на "сухой" летный час, то есть за вычетом стоимости топлива, на поддержание летной годности воздушного судна и оплату аэронавигационных услуг. Исходя из этих затрат, рассчитывается стоимость авиабилета. Если стоимость билетов будет высокой, рейс не будет загружаться полностью. Значит, придется снижать цены и ставить самолеты меньшей вместимости. Пока в России только создают такие самолеты.

В регионах Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский ДФО Хабаровский край Хабаровск ДФО Приморский край Владивосток ДФО Забайкальский край Чита

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