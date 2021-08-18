Сенатор оценил инициативу о возвращении прежнего пенсионного возраста

У инициированного КПРФ законопроекта о снижении возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости, нет перспектив. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Во вторник, 17 августа, группа депутатов фракции КПРФ и сенатор Василий Иконников внесли в Госдуму законопроект о снижении с 1 января 2022 года возраста, который дает право на назначение страховой пенсии по старости. Расходы на следующий год по нему оцениваются в 604,5 млрд рублей.

"Перспектив у этого законопроекта, естественно, нет... На мой взгляд, вопрос давным-давно оспорен, уже и президентом в свое время много усилий было предпринято для того, чтобы объяснить, в рамках каких социальных, политических и экономических реалий осуществляется этот шаг. Достаточно серьезно все это было обсуждено", - цитирует Валерия Рязанского ТАСС.

По мнению сенатора, эта тема требует скрупулезных подходов, обсуждений с участием профсоюзов и работодателей. Альтернатива повышению пенсионного возраста - обязательное увеличение взносов в пенсионную систему.

"Учитывая экономические реалии, мы видим, что здесь говорить о возможности увеличивать взносы нет никакой. Надо работать в этих реалиях, есть амортизирующие экономические и социальные решения, которые помогают адаптировать систему к современным условиям", - добавил законодатель.

В 2018 году пенсионный возраст в России был увеличен на пять лет. Переходный период начался в 2019 году и продлится до 2028 года.