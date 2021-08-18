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18.08.2021 12:15
Рубрика: Власть

Сенатор оценил инициативу о возвращении прежнего пенсионного возраста

Текст: Дмитрий Гончарук

У инициированного КПРФ законопроекта о снижении возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости, нет перспектив. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

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Во вторник, 17 августа, группа депутатов фракции КПРФ и сенатор Василий Иконников внесли в Госдуму законопроект о снижении с 1 января 2022 года возраста, который дает право на назначение страховой пенсии по старости. Расходы на следующий год по нему оцениваются в 604,5 млрд рублей.

"Перспектив у этого законопроекта, естественно, нет... На мой взгляд, вопрос давным-давно оспорен, уже и президентом в свое время много усилий было предпринято для того, чтобы объяснить, в рамках каких социальных, политических и экономических реалий осуществляется этот шаг. Достаточно серьезно все это было обсуждено", - цитирует Валерия Рязанского ТАСС.

По мнению сенатора, эта тема требует скрупулезных подходов, обсуждений с участием профсоюзов и работодателей. Альтернатива повышению пенсионного возраста - обязательное увеличение взносов в пенсионную систему.

"Учитывая экономические реалии, мы видим, что здесь говорить о возможности увеличивать взносы нет никакой. Надо работать в этих реалиях, есть амортизирующие экономические и социальные решения, которые помогают адаптировать систему к современным условиям", - добавил законодатель.

В 2018 году пенсионный возраст в России был увеличен на пять лет. Переходный период начался в 2019 году и продлится до 2028 года.

Власть Позиция Экономика Пенсии и пособия Партии КПРФ Законодательная власть Совет Федерации Повышение пенсионного возраста в мире Изменение пенсионного законодательства

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