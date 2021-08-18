Шойгу: Человечество семимильными шагами идет к собственной погибели

Министр обороны РФ, президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу рассказал, что стремление к потреблению может привести к вымиранию.

"Выскажу мысль, которая, думаю, многим не понравится. Мне кажется, человечество семимильными шагами идет к собственной погибели. И причина тому - безудержное стремление к потреблению", - рассказал он в интервью журналу "Вокруг Света", приуроченном к 176-летию РГО.

"Ты добыл одного кролика - и будешь сыт. Но когда у тебя 10 тушек, тебе уже нужен холодильник, иначе мясо пропадет. Чтобы холодильник работал, необходима электроэнергия. Для этого требуется сжечь топливо. А его нужно вначале добыть… Но зачем тебе эти 10 кроликов?! Я мечтаю о том, чтобы однажды все поняли, что пора остановить эту безумную гонку потребительства", - сказал глава российского военного ведомства.

"Я вспоминаю моего деда, охотника. Вот он пошел в тайгу, добыл зверя. Мог бы добыть еще, но нет. Потому как знает: он столько мяса не съест, а на следующий год зверя будет меньше. Это правила, созданные не бюрократией, а укладом жизни", - отметил министр обороны.

"Мы, сибиряки, всегда выживали, потому что держались вместе. Неважно, кто ты по национальности. Приезжие, или, как их называют в Сибири, навозны́е, тоже перековывались в эту веру", - добавил он.