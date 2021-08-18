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18.08.2021 00:00
Рубрика: Власть

Шойгу лично обкатал трассу для "Танкового биатлона" на танке Т-80

Текст: Александр Степанов
Министр обороны РФ Сергей Шойгу лично проверил готовность трассы для "Танкового биатлона". По словам министра, он вместе с начальником Генштаба Валерием Герасимовым выезжали на трассу. "Я управлял Т­80, а он - Т­72", - рассказал Шойгу в интервью "Красной звезде".
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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По его словам, в этом году конкурсы "Армейских международных игр" пройдут в 11 странах. Помимо России военнослужащие будут соревноваться на полигонах Армении, Беларуси, Казахстана, Китая, Ирана, Узбекистана, а также Алжира, Вьетнама, Сербии и Катара. В этих военных соревнованиях будут участвовать более 280 команд из 43 государств. Причем 6 стран - Бразилия, Буркина­Фасо, Кипр, Малайзия, Камерун и Эквадор - направят на "Арми-2021" свои команды впервые.

Министр отметил, что каждая страна-­соорганизатор игр готовит полигон для проведения конкурса. Тем самым совершенствуется учебно-­материальная база. "Мы здесь пошли дальше - у нас в стране действует правило, согласно которому внутрироссийские этапы конкурсов каждый год на одних и тех же полигонах не проводятся", - сказал Шойгу. Он отметил, что за счет этого удалось привести в порядок практически все полигоны.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

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