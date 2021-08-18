Шойгу: Мужчина должен уметь зарезать и освежевать барана

Министр обороны РФ, президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу рассказал о тувинской культуре и о своем детстве. "В тувинскую культуру я погружен моими родителями, главным образом, отцом. У нас в доме бывали художники, композиторы и поэты. Я видел, как пишутся сказки, создаются гравюры… Однако мне трудно выделить то, чем я обязан именно моим национальным корням. Понимаете, это традиции людей, живущих в суровых природных условиях. Я знаю многих русских и даже немцев, которые, приехав в Туву, переняли местную культуру без насилия над собой. Им хотелось знать язык - они выучили язык. Им хотелось научиться разделывать барана так, чтобы оставались лишь копыта, - они научились этому", - рассказал министр в интервью журналу "Вокруг Света", приуроченном к 176-летию РГО.

"Вот и я познавал родную культуру через быт. Все вокруг меня ездили верхом без седла - и я научился. Мне казалось это абсолютно естественным", - продолжил военачальник.

"Не помню, кто показал мне, как разводить огонь. Но никогда не забуду один день из экспедиционной жизни 1970-х. Мы стояли в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС, был День археолога, середина августа. Начальник отряда, куда-то уезжая, сказал: "Вот баран, чтобы к моему приезду все было готово к празднику". Мы переглянулись. Нас было трое: два студента из Питера и я. Они смотрят на меня: дескать, ты же вроде местный. А баран - вот он стоит, живой. И как зарезать его, а тем более освежевать? Прошло много лет, но я помню тот случай. Тогда я понял, что такой навык в жизни может пригодиться. И не потому, что я тувинец, а потому, что мужчина должен уметь это делать", - заключил Сергей Шойгу.