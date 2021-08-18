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18.08.2021 08:00
Рубрика: Общество

Шойгу не покинет РГО даже после ухода с госслужбы

Текст: Иван Петров
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости

Министр обороны РФ и президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу намерен продолжить свою деятельность в РГО и после ухода с госслужбы. Об этом он рассказал в приуроченном к 176-летию РГО интервью журналу "Вокруг Света".

Фото: Пресс-служба Северного флота
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"Поначалу я не собирался заниматься Обществом. Эта идея пришла позже, когда погрузился в дела и историю РГО, увидел библиотеку и картохранилище, ознакомился с биографиями людей, которые развивали Общество в разные годы. Тогда стало понятно, что это невероятно интересно. Не скрою, я надеюсь продолжить эту работу и после ухода с государственной службы", - рассказал президент РГО.

Шойгу также рассказал, как много лет назад принял решение возглавить РГО. "Начиная с 2000 года мы решали прагматические задачи. Нужно было элементарно собрать страну, сделать так, чтобы люди чувствовали себя во всех смыслах в безопасности. Чтобы нормально заработала экономика, а общество пришло в себя после потрясений предыдущих лет. Когда стало понятно, что Россия окончательно встала на ноги, мы начали задавать себе сущностные вопросы. Вспомнили, что вообще-то живем в самой большой и красивой стране на Земле. Нам есть чем гордиться и что сохранять для потомков. Наконец, что Россия достойна нашей любви и внимания. Вот этот клубок разных тем хотелось поместить в некий контур. Но не создавать же для этого очередное министерство с отрядом чиновников! Стали искать общественные организации, которые занимались естествознанием, охраной природы, географией. К нашему удивлению, таковых оказалось около двух тысяч", - рассказал министр обороны.

В конце концов, продолжил Сергей Шойгу, вышли на Русское географическое общество. "И это было точное попадание. РГО с его славной историей, великими именами, колоссальным научным наследием и, главное, искренним интересом к стране оказалось именно той точкой, где сошлись наши интересы. Мы поделились идеей с Владимиром Владимировичем Путиным, предложили реанимировать Общество. Он эту инициативу горячо поддержал. Как вы знаете, президент давно занимается судьбой редких и исчезающих видов животных: тигры, белые медведи, киты, снежные барсы… И это тоже стало естественной частью жизни Общества. Благодаря вниманию главы государства и усилиям РГО в России появились национальный парк "Земля леопарда" и центр "Амурский тигр". За эти годы многие виды животных перестали быть исчезающими, их популяции увеличились", - рассказал глава военного ведомства.

"Ну а когда стало известно, что Общество возглавили Владимир Путин как председатель Попечительского Совета и я как президент, то посыпались заявки и предложения помощи. Многие захотели участвовать в деятельности РГО", - заключил Шойгу.

Общество Наука

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