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18.08.2021 08:00
Рубрика: Власть

Шойгу планирует пройти по хребту Черского и покорить гору Монгун-Тайга

Текст: Иван Петров

Министр обороны РФ, президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу рассказал, какие места в России планирует посетить.

Фото: Министерство обороны РФ
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"К сожалению, я не везде еще побывал, где хотелось бы. Не для того, чтобы сделать снимки, которые потом разойдутся по миру: вот я, а вот пирамида Хеопса. Если я мечтаю где-то побывать, всегда знаю почему. В Туве есть гора Монгун-Тайга, самая высокая точка Восточной Сибири. Отец рассказывал, что на ее вершине находится железный плот - своего рода тувинский Ноев ковчег. Я уже было туда засобирался, но на это нужно время, нужна подготовка", - рассказал министр в интервью журналу "Вокруг Света", приуроченном к 176-летию РГО.

"Еще мне очень хотелось бы пройти по хребту Черского. Мы даже затевали туда экспедицию, когда я работал в МЧС. Но на это нужны не дни, а недели, так что, к сожалению, эту мечту я пока тоже не осуществил. Есть планы сплавиться по реке Хета и дойти до Хатанги или, наоборот, от Хатанги до центра Таймыра. Надеюсь, когда-нибудь у меня будет достаточно свободного времени, чтобы реализовать все задуманное", - продолжил глава военного ведомства.

В целом же, по его словам, мест, которые бы хотелось посетить, очень много. "Я могу отослать вас к альбому "Где я должен побывать, чтобы познать Россию", выпущенному РГО. Там и фотографии многих интересных мест, и их описание: история, культура, природа", - отметил президент Русского географического общества.

В завершение министра обороны спросили, удается ли ему походить по лесу в одиночестве? "Конечно, удается. Но хотелось бы чаще, подольше и подальше", - ответил военачальник.

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