Шойгу рассказал, что фото с охоты с президентом развивают внутренний туризм

Министр обороны РФ, президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу рассказал, что изучение собственной страны должно стать модным. "Мы живем в странную эпоху, когда считается неприличным, если ты не был в Куршевеле, Доминикане или на Бали. А в моем понимании неприлично не знать собственную страну. Надо любить свою родину, это должно стать модным, если угодно", - рассказал он в интервью журналу "Вокруг Света", приуроченном к 176-летию РГО.

По словам Сергея Шойгу, в этом, кстати, и смысл многих поездок нашего президента. "Появились мы где-то в охотничьих костюмах - сразу все интересуются, что за место, начинают шить такие же костюмы… Важно, чтобы возник вот такой интерес, любопытство", - пояснил глава военного ведомства.

При этом Сергей Шойгу признался, что с осторожностью относится к выражению "туристические потоки". "Стимулировать туризм - это, конечно, хорошо. Но потом я вспоминаю горный массив Монгун-Тайга в Туве: вечные льды, а внизу озера с голубой водой. И знаете, как-то не хочется, чтобы на их берегах появились пластиковые бутылки, банки и презервативы. Мы ведь как живем? Сначала намусорим, затем пытаемся убрать и только потом пишем нормы и правила поведения на природе. А неплохо бы сначала усвоить эти правила и уж потом заниматься освоением территорий", - пояснил президент РГО.