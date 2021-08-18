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Рубрика: Общество

Словарь русского языка пополнился выражениями тиктокеров

Текст: Елена Кухтенкова
Лингвисты вынуждены создавать специальные словари, в которых фиксируют и толкуют многочисленные неологизмы русского языка, использующиеся в популярных соцсетях, например, в TikTok, сообщает международный информационно-просветительский портал "Современный русский".
Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Приложение TikTok, которое ориентируется на создание вайнов или коротких видео, стало площадкой для массового самовыражения, в том числе и языкового. Как пишет лингвист и автор проекта Тамара Скок, тиктокеры, общаясь со зрителями и друзьями, обычно используют одну схему образования словосочетаний, соединяя английские слова и русские морфемы.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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"Знатоки дают друг другу реки (рекомендации), советуют выбирать короткие "ники на инглише" (имена на английском), прописывают завлекательные био (биографии), лепят "фейсы на аву", выбирая лучшее фото на интересном фоне", - описывает лингвистический принцип взаимодействия тиктокеров в соцсети Тамара Скок.

Эксперт объясняет: формат этого приложения требует быстроты и краткости в подаче видео, язык вынужден подстраиваться, за счёт чего высказывания максимально упрощаются, а просторечия сходят за норму.

Например, в роликах на кулинарную тему у комментатора видео есть только миг на то, чтобы его вербально сопроводить.

Задача перед пользователями TikTok ставится простая: снимать в формате мини, говорить коротко, шутить несложно. У подписчиков нет задачи обогатить свой IQ: посмеялся, пересмотрел, другим порекомендовал.

Периодически нужно "запускать челлендж", просить повторить нечто из ряда вон выходящее, провокационное. Например, челенджем на самоизоляции был pillowchallenge ("подушкачелендж"), когда пользователю надо было привязать к телу подушку и встать на одну ногу в "позу дерева".

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Но тут важно не поймать от аудитории кринж (от английского to cringe - "содрогнуться, съёжиться от страха"). Кринж, он же трэш или зашквар, - это сленговое определение чего-то мерзкого, позорного, противного или страшного. "Автор конкретно кринжанулся!", "Видео кринжовое", - пишут автору хэйтеры в комментариях.

Чтобы попасть в поток интереса аудитории, ты вынужден постить контент каждый день, "стримить видео".

Дембеля-тиктокеры советуют новичкам: "седлай волну" и наращивай успех, если заметил, что тебя "фолловят" за какое-то удачное видео (активно подписываются), внедряй new tools, используй новые инструменты, сотрудничая с успешными мемберами - активными участниками сообщества.

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