Словарь русского языка пополнился выражениями тиктокеров

Лингвисты вынуждены создавать специальные словари, в которых фиксируют и толкуют многочисленные неологизмы русского языка, использующиеся в популярных соцсетях, например, в TikTok, сообщает международный информационно-просветительский портал "Современный русский".

Приложение TikTok, которое ориентируется на создание вайнов или коротких видео, стало площадкой для массового самовыражения, в том числе и языкового. Как пишет лингвист и автор проекта Тамара Скок, тиктокеры, общаясь со зрителями и друзьями, обычно используют одну схему образования словосочетаний, соединяя английские слова и русские морфемы.

"Знатоки дают друг другу реки (рекомендации), советуют выбирать короткие "ники на инглише" (имена на английском), прописывают завлекательные био (биографии), лепят "фейсы на аву", выбирая лучшее фото на интересном фоне", - описывает лингвистический принцип взаимодействия тиктокеров в соцсети Тамара Скок.

Эксперт объясняет: формат этого приложения требует быстроты и краткости в подаче видео, язык вынужден подстраиваться, за счёт чего высказывания максимально упрощаются, а просторечия сходят за норму.

Например, в роликах на кулинарную тему у комментатора видео есть только миг на то, чтобы его вербально сопроводить.

Задача перед пользователями TikTok ставится простая: снимать в формате мини, говорить коротко, шутить несложно. У подписчиков нет задачи обогатить свой IQ: посмеялся, пересмотрел, другим порекомендовал.

Периодически нужно "запускать челлендж", просить повторить нечто из ряда вон выходящее, провокационное. Например, челенджем на самоизоляции был pillowchallenge ("подушкачелендж"), когда пользователю надо было привязать к телу подушку и встать на одну ногу в "позу дерева".

Но тут важно не поймать от аудитории кринж (от английского to cringe - "содрогнуться, съёжиться от страха"). Кринж, он же трэш или зашквар, - это сленговое определение чего-то мерзкого, позорного, противного или страшного. "Автор конкретно кринжанулся!", "Видео кринжовое", - пишут автору хэйтеры в комментариях.

Чтобы попасть в поток интереса аудитории, ты вынужден постить контент каждый день, "стримить видео".

Дембеля-тиктокеры советуют новичкам: "седлай волну" и наращивай успех, если заметил, что тебя "фолловят" за какое-то удачное видео (активно подписываются), внедряй new tools, используй новые инструменты, сотрудничая с успешными мемберами - активными участниками сообщества.