С 1 сентября сниженные ранее в тестовом режиме тарифы для роуминговых абонентов Беларуси и России начнут действовать на постоянной основе. Реализация соответствующего решения, принятого в августе на заседании Группы высокого уровня Совмина Союзного государства, является очередным важным шагом на пути к полной отмене роуминга на территории двух стран.

Тесные политические, экономические и межличностные связи между Россией и Беларусью - веский повод для удешевления мобильных контактов жителей обеих стран. Пример согласованных действий в свое время подал Евросоюз - с июня 2017 года плата за роуминг на территории ЕС была отменена. В том же году началась работа по отмене роуминга и на территории Союзного государства. Ее первым значимым результатом стало утверждение соответствующей дорожной карты, предусматривающей три этапа в достижении поставленной цели.

Первый - снижение ставки международного интерконнекта - суммы, которую один оператор платит другому за каждую минуту разговора абонента вне своей сети. Второй - приведение межоператорских роуминговых тарифов к уровню, сопоставимому со ставкой интерконнекта. Наконец, третий - формирование абонентских роуминговых тарифов.

Но скоро только сказка сказывается. Лишь с 1 ноября 2020 года белорусские и российские операторы связи в тестовом режиме перешли на новую тарификацию в роуминге: ставка интерконнекта снизилась с 30 центов до 1,5 цента за минуту. Как следствие - стоимость связи для клиентов операторов была многократно снижена. Например, белорусский оператор МТС значительно изменил тарифы на голосовой роуминг в РФ. В его сети стоимость входящих звонков во время пребывания на территории России была снижена до 0,11 белорусского рубля (3,31 российского на 1 ноября) за минуту вместо 0,58-0,73, исходящих в Беларусь - до 0,22 белорусского рубля (6,62 российского) за минуту вместо 1,6-5,2 рубля.

Тарифы на СМС и интернет-трафик не изменились, однако абонентам компании на территории России стала доступна услуга "1 ГБ за границей", предоставляющая недорогой интернет-трафик на определенных условиях. В свою очередь, российский оператор установил для своих абонентов в международном роуминге на территории Беларуси стоимость входящих звонков в размере 2 рублей в минуту, исходящих на номера России и Беларуси - 5 рублей, на номера операторов других стран - 52 рублей в минуту. Изменилась также стоимость СМС и интернет-трафика.

В августе 2021-го стало известно: Минск и Москва договорились об окончании теста сниженных ставок интерконнекта на роуминг - и комфортные тарифы станут привычной реалией. О полной отмене роуминга речи пока не идет.