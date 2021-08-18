Социальный контракт помогает многодетным москвичам заработать на жизнь

Как найти работу, когда дома маленькие дети или нужен уход за пожилым родственником? Ответ на этот вопрос знают в центре занятости "Моя карьера", где запущен новый городской проект по повышению уровня доходов малоимущих семей - "Социальный контракт". Даже когда он испытывался в порядке эксперимента, удалось улучшить жизнь более чем двух тысяч семей. Продолжая получать пособия, родители в этих семьях теперь еще и занимаются любимым делом, получая хорошую зарплату. Как работает проект и как попасть в него, выясняли корреспонденты "РГ".

Свое дело

Москвичка Екатерина Архипова в свои 38 лет может украсить комнату любого малыша. Женщина умеет шить детские наборы в кроватку, развивающие коврики, комплекты белья... Заниматься этим она начала давно, но не на продажу, а чтобы просто порадовать родных и знакомых. Сегодня у мамы двоих детей собственный бизнес - пошив детского текстиля. В месяц страничка интернет-магазина в Instagram стабильно приносит ей порядка 50 тысяч рублей. Екатерина признается, что так было не всегда. "Два года назад я узнала о беременности вторым ребенком. Гражданский муж не обрадовался новости, поставил меня перед выбором: либо он, либо ребенок. Я не раздумывала, конечно, оставила ребенка. Родилась девочка - Николь. Сыну было 9 лет. Без работы пришлось нелегко, а выйти не могла, не на кого было оставить детей", - вспоминает женщина.

Городских пособий семье хватало далеко не на все. Пришлось продать машину. Когда дочке почти исполнился год, а деньги заканчивались, Екатерине подвернулось объявление о соцконтракте, который предлагал подписать центр "Моя карьера". В надежде, что он поможет улучшить финансовое положение, она позвонила и записалась на собеседование.

Екатерине сразу предложили подобрать вакансию с частичной или удаленной занятостью, но она решила, что ей подойдет формат самозанятости. Работать на себя, когда дома двое детей, очень удобно. Да и бизнес-идея уже была - создавать уютный текстильный мир для самых маленьких. Центр занятости предложил Екатерине принять участие в программе, которую запустили "Моя карьера" и бренд детского питания "ФрутоНяня". Она согласилась и за полтора месяца вместе с другими участниками научилась не только основам предпринимательского дела, но и прокачала свои навыки. Родителям преподавали маркетинг, психологию, экономику, тайм-менеджмент, рассказывали, как решать юридические вопросы. Словом, из мам и пап создавали востребованных специалистов. "На такие занятия многие мамы брали детей, в центре всегда есть кому присмотреть за малышней", - продолжает Екатерина.

После обучения карьерный консультант помог ей создать страницу в Instagram, и дело пошло. "Работаю дома, могу и за детьми сама посмотреть. Дочке уже два года, и центр занятости предложил мне устроить ее в детский сад в группу кратковременного пребывания. Так что скоро времени на работу будет еще больше и семейная копилка пополнится".

В достатке и семья в порядке

Деньги в семье, конечно, не главное, но лучше, когда они есть. В противном случае можно попасть в тревожную статистику. Опросив семьи о причинах распада, ВЦИОМ выяснил: в каждой третьей ячейке общества причина развода - финансовая несостоятельность. "Можно сказать, что социальный контракт спасает московские семьи", - говорит Елена Сармина, карьерный консультант специализированного центра занятости "Моя карьера". - Чаще всего (80%) за помощью в трудоустройстве обращаются женщины. Правда, абсолютное большинство из пришедших в центр живут в полных семьях и только 20% обращаются из неполных семей, где один родитель. Большинство воспитывают маленьких детей в возрасте до 7 лет. Если посмотреть на возраст участников проекта, то каждый второй родитель - в возрасте от 30 до 40 лет, еще треть - от 40 до 50 лет и 15% - люди до 30 лет, старше 50 лет всего 4%".

В том, что проект реально работает, убедились уже свыше 2 тысяч мам и пап, которые всего за пару месяцев смогли найти работу. Почему же они раньше не устроились, а жили только на пособия? "У каждой семьи свои причины, - рассказала Елена Сармина. - Кто-то ухаживает за пожилым родственником, кто-то не может определить ребенка в детский сад и занят его воспитанием".

Мешают и психологические барьеры. Например, мамы часто боятся потери квалификации во время долгого декрета. Но спустя пару сеансов с психологом их самооценка встает на место. Тем же, кто боится собеседований или знакомства с новыми коллегами, специалисты говорят: если можешь договориться с трехлетним ребенком, найдешь общий язык с кем угодно.

Есть среди обратившихся и те, кто недоволен своей текущей зарплатой и хотел бы увеличить доход, но при этом не потерять существующие пособия и льготы. По соцконтракту трудоустроенные многодетные родители продолжают получать привычные льготы и доплаты. К примеру, родителям сохраняют ежемесячное пособие на ребенка или ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, с момента подписания социального контракта и до 3 лет. У детей остается бесплатное горячее двухразовое питание в школе и льготные путевки для отдыха и оздоровления.

Все устроится

Участниками проекта могут стать московские семьи с детьми, чей среднедушевой доход не превышает величины прожиточного минимума по столице - 18 029 рублей. Подать заявление можно в центр занятости "Моя карьера" на улице Сергия Радонежского. Социальный контракт подписывается на шесть месяцев. В документе прописан план мероприятий по поиску подходящего места работы. Если же за полгода хорошее место так и не найдется, то можно продлить соглашение. Но такие ситуации в центре - исключение. "В среднем нам удается найти работу участникам проекта за месяц. Были случаи, когда люди трудоустраивались в течение недели на частичную занятость, чтобы можно было совмещать работу и заботу о семье", - продолжает Елена Сармина.

Чаще всего за помощью в трудоустройстве обращаются женщины

Как быстро человек выйдет на работу, зависит от позиции, которую он занимал, опыта, навыков и планов на будущее. Для тех, у кого были проблемы с самоопределением и пониманием, чего они хотят от жизни, чем им было бы интересно заниматься, в центре создают персональную стратегию, устраняя барьеры с помощью профориентационной консультации, а также тренингов по развитию профессиональных и универсальных навыков. Обучение новым специальностям у москвичей тоже пользуется популярностью.

Справка "РГ"

Придут на помощь

Москвичам в центре "Моя карьера" помогут не только найти работу, но и устроят детей в садик уже с 1,5 года в группы кратковременного пребывания, а летом - в программу активного детского отдыха "Московская смена". Если в семье тяжело болеет родственник и совмещать уход за ним и работу трудно, то возможно оформить патронажный или стационарный уход.