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18.08.2021 12:40
Рубрика: Экономика

"Спутник Лайт" показал эффективность 93,5% в Парагвае

Текст: Матвей Линник

Вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" продемонстрировала эффективность 93,5% в ходе вакцинации в Парагвае, следует из сообщения Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Анализ проводился на основе данных 320 тысяч человек, сделавших прививку до 30 июля 2021 года.

"РФПИ объявляет данные Министерства здравоохранения Парагвая, демонстрирующие высокие показатели безопасности однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" (первый компонент препарата "Спутник V") и эффективность 93,5% в ходе массовой вакцинации в стране", - говорится в заявлении.

Среди вакцинированных не выло выявлено случаев смерти, церебрального венозного тромбоза, синдрома Гийена-Барре, миокардита или перикардита.

Как отметили в РФПИ, в некоторых странах "Спутник Лайт" тестируется в комбинации с другими вакцинами от коронавируса.

Министерство здравоохранения Парагвая зарегистрировало "Спутник V" в январе 2021 года.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Общество Здоровье Госфонды и контрольные органы Российский фонд прямых инвестиций Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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